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СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/smi-1970400814.html
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:22
2024-09-04T06:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания. Также телеканал "Общественное" сообщает, что звуки взрывов были слышны в Луцком районе Волынской области Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Львове, Ровно и Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240502/vzryvy-1943549148.html
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украина
кривой рог
днепропетровская область
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

"Зеркало недели": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания.
Украина - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
2 мая, 18:40
Также телеканал "Общественное" сообщает, что звуки взрывов были слышны в Луцком районе Волынской области Украины.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Львове, Ровно и Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
16 августа, 00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКривой РогДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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