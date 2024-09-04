https://ria.ru/20240904/smi-1970400814.html
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:22
2024-09-04T06:22
2024-09-04T06:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания. Также телеканал "Общественное" сообщает, что звуки взрывов были слышны в Луцком районе Волынской области Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Львове, Ровно и Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240502/vzryvy-1943549148.html
https://ria.ru/20240816/krivoy_rog-1966503142.html
украина
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d1101179c8a066306c2b5608bb1012e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Зеркало недели": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы