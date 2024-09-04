https://ria.ru/20240904/smi-1970400814.html

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 04.09.2024

СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:22

2024-09-04T06:22

2024-09-04T06:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания. Также телеканал "Общественное" сообщает, что звуки взрывов были слышны в Луцком районе Волынской области Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Львове, Ровно и Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240502/vzryvy-1943549148.html

https://ria.ru/20240816/krivoy_rog-1966503142.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф