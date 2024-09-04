https://ria.ru/20240904/servis-1970521197.html

Сервис выдачи сертификата происхождения товаров на "Моем экспорте" обновили

Сервис выдачи сертификата происхождения товаров на "Моем экспорте" обновили - РИА Новости, 04.09.2024

Сервис выдачи сертификата происхождения товаров на "Моем экспорте" обновили

В сервисе по выдаче сертификатов происхождения товаров на платформе "Мой экспорт" появились обновления, которые расширяют возможности для эффективного... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:49

2024-09-04T14:49

2024-09-04T14:49

экономика

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В сервисе по выдаче сертификатов происхождения товаров на платформе "Мой экспорт" появились обновления, которые расширяют возможности для эффективного оформления экспортных документов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Так, оптимизированы шаги при формировании заявления на получение сертификата. В частности, сокращено количество шагов при указании маршрута следования. Теперь "место отправления" и "условия поставки" заполняются на одном шаге", - говорится в сообщении.Кроме того, добавлены поля "дополнительная информация о маршруте следования" и "комментарий к партии товара" для ввода свободного текста, включая возможность указания типов и номеров транспортных средств.Также при оформлении заявления теперь стало возможно указать упаковку, а количество мест и товаров можно вводить сразу на всю партию или отдельно по каждой позиции. В качестве весовых единиц измерения массы нетто и брутто теперь выбираются не только килограммы, но и граммы. Добавлено поле "дополнительный документ на партию" для указания сведений о дополнительных документах к экспортному контракту на партию товаров.Еще одно нововведение при оформлении заявления на платформе - появилась возможность направить эксперту признак и причину "срочности" рассмотрения заявления."Обновления в сервисе выдачи сертификата происхождения товаров на платформе "Мой экспорт" значительно упрощают процесс оформления сертификата для экспортеров, делая его более удобным и эффективным, в том числе с учетом настоящих и возможных изменений требований со стороны стран-импортеров. Мы стремимся постоянно улучшать наш сервис, чтобы он соответствовал потребностям пользователей и обеспечивал максимальную клиентоориентированность. Наша цель - создать платформу, которая не только облегчает ведение международного бизнеса, но и помогает российским компаниям успешно конкурировать на глобальной арене", - отметил старший управляющий директор по реализации и развитию проекта "Одно окно" РЭЦ Юрий Даценко.Сертификат о происхождении товара - важный документ, подтверждающий принадлежность товара к определенной стране, где он был произведен или получил наиболее значимую переработку. Его наличие может быть обязательным требованием в экспортных контрактах или правилах страны ввоза. Согласно международным торговым соглашениям, предоставление на таможне сертификата о происхождении товара может существенно снизить размер таможенных пошлин или даже полностью освободить от уплаты налогов.Услуга на платформе "Мой экспорт" доступна с конца 2022 года, и с момента запуска посредством сервиса оформлено более 350 тысяч заявлений.Российские экспортеры могут подавать заявки на оформление сертификата о происхождении товара в электронной форме через платформу "Мой экспорт". Вопросы по работе сервиса по получению сертификата происхождения товаров можно задавать в Telegram-боте или в чат-боте на платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20240904/rets-1970495501.html

https://ria.ru/20240904/rets-1970518970.html

https://ria.ru/20240903/rets-1970230289.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)