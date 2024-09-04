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Жительница Курской области дважды лишилась крова из-за действий ВСУ

Жительница Курской области дважды лишилась крова из-за действий ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

Жительница Курской области дважды лишилась крова из-за действий ВСУ

Жительница граничащего с Украиной Глушковского района Курской области Ирина Новикова рассказала РИА Новости, что в первый раз ее семья лишилась крова в июле,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:09

2024-09-04T05:09

2024-09-04T05:09

россия

курск

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Жительница граничащего с Украиной Глушковского района Курской области Ирина Новикова рассказала РИА Новости, что в первый раз ее семья лишилась крова в июле, когда дрон ВСУ сбросил два снаряд, после чего дом сгорел моментально, второй раз им пришлось бежать из квартиры родственников уже августе из-за действий украинской армии. Семья Новиковых сейчас проживает у родственников в Курске, к ним они перебрались из посёлка Политотдельский. "Ночью 21 июля прилетел украинский дрон и сбросил на наш дом два снаряда. Сгорело все моментально", - вспоминает Ирина. По ее словам, приютили их родственники в райцентре, но уже 10 августа все вместе они выехали в Курск. "Детей мы вывезли сразу. Но там хозяйство, там вещи. Поэтому до последнего надеялись, что будет лучше. А когда уже начались прилеты по мосту, решили уехать", - добавила женщина. Семья Новиковых получила от властей жилищный сертификат на покупку нового дома. По словам Ирины, они уже подыскали жилье. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240825/zhiteli-1968357645.html

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курск

курская область

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россия, курск, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины