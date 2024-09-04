https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637557.html

В новый список санкций США включили Маргариту Симоньян

В новый список санкций США включили Маргариту Симоньян - РИА Новости, 04.09.2024

В новый список санкций США включили Маргариту Симоньян

Новые санкции США затронули в том числе главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:48

2024-09-04T20:48

2024-09-04T21:01

сша

маргарита симоньян

россия

москва

елена афанасьева

антон анисимов

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Новые санкции США затронули в том числе главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского Минфина.В документе Симоньян охарактеризована как "центральная фигура в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния". Среди фигурантов ограничительного списка также Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970640691.html

сша

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, маргарита симоньян, россия, москва, елена афанасьева, антон анисимов, в мире