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В новый список санкций США включили Маргариту Симоньян - РИА Новости, 04.09.2024
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20:48 04.09.2024 (обновлено: 21:01 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637557.html
В новый список санкций США включили Маргариту Симоньян
В новый список санкций США включили Маргариту Симоньян - РИА Новости, 04.09.2024
В новый список санкций США включили Маргариту Симоньян
Новые санкции США затронули в том числе главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:48
2024-09-04T21:01
сша
маргарита симоньян
россия
москва
елена афанасьева
антон анисимов
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Новые санкции США затронули в том числе главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского Минфина.В документе Симоньян охарактеризована как "центральная фигура в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния". Среди фигурантов ограничительного списка также Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
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сша, маргарита симоньян, россия, москва, елена афанасьева, антон анисимов, в мире
США, Маргарита Симоньян, Россия, Москва, Елена Афанасьева, Антон Анисимов, В мире
В новый список санкций США включили Маргариту Симоньян

Новые санкции США затронули Маргариту Симоньян и топ-менеджеров RT

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Новые санкции США затронули в том числе главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского Минфина.
В документе Симоньян охарактеризована как "центральная фигура в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния". Среди фигурантов ограничительного списка также Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, Константин Калашников, Елена Афанасьева, Алексей Геращенко, Анастасия Ермошкина, Александр Неженцев и Владимир Табак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США ввели санкции против десяти россиян
Вчера, 20:59
 
СШАМаргарита СимоньянРоссияМоскваЕлена АфанасьеваАнтон АнисимовВ мире
 
 
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