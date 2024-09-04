https://ria.ru/20240904/sankt-peterburg-1970575194.html

Газпромбанк и "Газпром" высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге

Газпромбанк и "Газпром" высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 04.09.2024

Газпромбанк и "Газпром" высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге

Представители Газпромбанка, Группы "Газпром" и городской администрации высадили еще 35 яблонь в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, в соответствии с числом... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:08

2024-09-04T17:08

2024-09-04T17:08

санкт-петербург

газпромбанк

газпром

деревья

москва

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Представители Газпромбанка, Группы "Газпром" и городской администрации высадили еще 35 яблонь в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, в соответствии с числом реализованных сделок по размещению ценных бумаг компаний Группы с сентября прошлого года по август текущего, сообщает пресс-служба банка. Годом ранее на аллее парка были высажены первые 33 плодово-ягодных дерева. Посадки прошли в честь облигационных сделок Группы в 2022 году и за восемь месяцев 2023 года, включая замещающие облигации. Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов отмечает в сообщении, что за прошедший год проведена масштабная работа на рынках долгового капитала. Также Газпромбанк высадил в Москве 20 китайских можжевельников в честь облигационных сделок, номинированных в китайских юанях в 2022-2023 годах, говорится в сообщении. "Сегодня мы продолжаем светлую традицию по высадке деревьев в честь облигационных сделок. Теперь с выпусками традиционных и инновационных финансовых инструментов растет рынок капиталов, а также целые аллеи, которые радуют горожан и туристов", – сказал глава Блока рынков капитала ГПБ Денис Шулаков, слова которого привели в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20240712/sklad-1959146099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, газпромбанк, газпром, деревья, москва