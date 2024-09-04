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Газпромбанк и "Газпром" высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 04.09.2024
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17:08 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/sankt-peterburg-1970575194.html
Газпромбанк и "Газпром" высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге
Газпромбанк и "Газпром" высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 04.09.2024
Газпромбанк и "Газпром" высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге
Представители Газпромбанка, Группы "Газпром" и городской администрации высадили еще 35 яблонь в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, в соответствии с числом... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:08
2024-09-04T17:08
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Представители Газпромбанка, Группы "Газпром" и городской администрации высадили еще 35 яблонь в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, в соответствии с числом реализованных сделок по размещению ценных бумаг компаний Группы с сентября прошлого года по август текущего, сообщает пресс-служба банка. Годом ранее на аллее парка были высажены первые 33 плодово-ягодных дерева. Посадки прошли в честь облигационных сделок Группы в 2022 году и за восемь месяцев 2023 года, включая замещающие облигации. Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов отмечает в сообщении, что за прошедший год проведена масштабная работа на рынках долгового капитала. Также Газпромбанк высадил в Москве 20 китайских можжевельников в честь облигационных сделок, номинированных в китайских юанях в 2022-2023 годах, говорится в сообщении. "Сегодня мы продолжаем светлую традицию по высадке деревьев в честь облигационных сделок. Теперь с выпусками традиционных и инновационных финансовых инструментов растет рынок капиталов, а также целые аллеи, которые радуют горожан и туристов", – сказал глава Блока рынков капитала ГПБ Денис Шулаков, слова которого привели в пресс-службе.
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санкт-петербург, газпромбанк, газпром, деревья, москва
Санкт-Петербург, Газпромбанк, Газпром, Деревья, Москва

Газпромбанк и "Газпром" высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге

© Фото предоставлено пресс-службой ГазпромбанкаГазпромбанк и "Газпром" высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге
Газпромбанк и Газпром высадил еще 35 яблонь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Газпромбанка
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Представители Газпромбанка, Группы "Газпром" и городской администрации высадили еще 35 яблонь в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, в соответствии с числом реализованных сделок по размещению ценных бумаг компаний Группы с сентября прошлого года по август текущего, сообщает пресс-служба банка.
Годом ранее на аллее парка были высажены первые 33 плодово-ягодных дерева. Посадки прошли в честь облигационных сделок Группы в 2022 году и за восемь месяцев 2023 года, включая замещающие облигации. Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов отмечает в сообщении, что за прошедший год проведена масштабная работа на рынках долгового капитала.
Также Газпромбанк высадил в Москве 20 китайских можжевельников в честь облигационных сделок, номинированных в китайских юанях в 2022-2023 годах, говорится в сообщении.
"Сегодня мы продолжаем светлую традицию по высадке деревьев в честь облигационных сделок. Теперь с выпусками традиционных и инновационных финансовых инструментов растет рынок капиталов, а также целые аллеи, которые радуют горожан и туристов", – сказал глава Блока рынков капитала ГПБ Денис Шулаков, слова которого привели в пресс-службе.
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