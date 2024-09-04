https://ria.ru/20240904/samolet-1970624069.html
Летевший из Индии в Британию Boeing-787 экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Индии в Британию Boeing-787 экстренно сел в Шереметьево - РИА Новости, 04.09.2024
Летевший из Индии в Британию Boeing-787 экстренно сел в Шереметьево
Самолет Boeing-787, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в аэропорту "Шереметьево" с отказавшим автоматом тяги, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:25
2024-09-04T19:25
2024-09-04T23:49
индия
шереметьево (аэропорт)
boeing 787
великобритания
происшествия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Самолет Boeing-787, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в аэропорту "Шереметьево" с отказавшим автоматом тяги, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, сделал экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево" в 18.36 мск в связи с отказом автомата тяги", - говорится в сообщении. В "Шереметьево" уточнили, что это был борт Boeing-787-800 Dreamliner авиакомпании Air India.Как отметили в пресс-службе аэропорта, "Шереметьево" оперативно отреагировал на запрос экипажа, подготовился к приему ВС согласно действующему аварийному плану. Посадка прошла благополучно. На борту находятся 258 пассажиров и 17 членов экипажа.В данный момент, как отмечает "Шереметьево", службы аэропорта и специалисты "Аэрофлот Техникс" оказывают требуемое содействие иностранному экипажу для продолжения полёта. Плановое время вылета рейса назначено на 21.35 мск, возможны изменения по времени вылета.Зарубежный экипаж получает полное содействие со стороны российского аэропорта и специалистов в рамках действующей международной конвенции, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20240822/samolet-1967753934.html
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индия, шереметьево (аэропорт), boeing 787, великобритания, происшествия
Индия, Шереметьево (аэропорт), Boeing 787, Великобритания, Происшествия
Летевший из Индии в Британию Boeing-787 экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Индии Boeing-787 сел в Шереметьево с отказавшим автоматом тяги