https://ria.ru/20240904/sammit_briks-1970378603.html
Президент Боливии посетит саммит БРИКС в Казани
Президент Боливии посетит саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.09.2024
Президент Боливии посетит саммит БРИКС в Казани
Президент Боливии Луис Арсе принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани и подтвердил свое участие, сообщила в интервью РИА Новости глава боливийского МИД... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:33
2024-09-04T00:33
2024-09-04T00:33
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МОНТЕВИДЕО, 4 сен - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани и подтвердил свое участие, сообщила в интервью РИА Новости глава боливийского МИД Селинда Соса."Да, это так... Присутствие нашего президента на встрече лидеров подтверждено", - сказала министр, отвечая на вопрос, принял ли Арсе приглашение.Боливия ранее направила запрос на вступление в БРИКС. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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брикс, боливия, казань
Президент Боливии посетит саммит БРИКС в Казани
Президент Боливии Арсе принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани
МОНТЕВИДЕО, 4 сен - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани и подтвердил свое участие, сообщила в интервью РИА Новости глава боливийского МИД Селинда Соса.
"Да, это так... Присутствие нашего президента на встрече лидеров подтверждено", - сказала министр, отвечая на вопрос, принял ли Арсе приглашение.
Боливия ранее направила запрос на вступление в БРИКС. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.