https://ria.ru/20240904/sammit_briks-1970378603.html

Президент Боливии посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Боливии посетит саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.09.2024

Президент Боливии посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Боливии Луис Арсе принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани и подтвердил свое участие, сообщила в интервью РИА Новости глава боливийского МИД... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:33

2024-09-04T00:33

2024-09-04T00:33

брикс

боливия

казань

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МОНТЕВИДЕО, 4 сен - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани и подтвердил свое участие, сообщила в интервью РИА Новости глава боливийского МИД Селинда Соса."Да, это так... Присутствие нашего президента на встрече лидеров подтверждено", - сказала министр, отвечая на вопрос, принял ли Арсе приглашение.Боливия ранее направила запрос на вступление в БРИКС. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240903/vklad-1970368903.html

боливия

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брикс, боливия, казань