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Сальдо прокомментировал отставку Кулебы
Сальдо прокомментировал отставку Кулебы - РИА Новости, 04.09.2024
Сальдо прокомментировал отставку Кулебы
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал РИА Новости отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвав это "ничтожным... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:45
2024-09-04T10:45
2024-09-04T10:45
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал РИА Новости отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвав это "ничтожным событием". Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. "Россия не поддерживает дипломатических отношений с нынешней бандеровской Украиной, поэтому перестановки внутри правящей там группировки нас не должны интересовать. Лично для меня смена клоунов в киевском балагане - ничтожное событие. Ничего не изменится, если вместо одной марионетки придёт другая", - сказал Сальдо. Он также призвал уделять больше внимания тому, что происходит в России. "С киевским режимом, перешедшим к тактике террора против мирного населения, мы будем разговаривать силой оружия", - подчеркнул губернатор.
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в мире, украина, херсонская область , россия, владимир сальдо, дмитрий кулеба, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Дмитрий Кулеба, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Сальдо прокомментировал отставку Кулебы
Губернатор Херсонской области Сальдо назвал отставку Кулебы "ничтожным событием"
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал РИА Новости отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвав это "ничтожным событием".
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.
"Россия не поддерживает дипломатических отношений с нынешней бандеровской Украиной, поэтому перестановки внутри правящей там группировки нас не должны интересовать. Лично для меня смена клоунов в киевском балагане - ничтожное событие. Ничего не изменится, если вместо одной марионетки придёт другая", - сказал Сальдо.
Он также призвал уделять больше внимания тому, что происходит в России. "С киевским режимом, перешедшим к тактике террора против мирного населения, мы будем разговаривать силой оружия", - подчеркнул губернатор.