https://ria.ru/20240904/saldo-1970447070.html

Сальдо прокомментировал отставку Кулебы

Сальдо прокомментировал отставку Кулебы - РИА Новости, 04.09.2024

Сальдо прокомментировал отставку Кулебы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал РИА Новости отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвав это "ничтожным... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:45

2024-09-04T10:45

2024-09-04T10:45

в мире

украина

херсонская область

россия

владимир сальдо

дмитрий кулеба

руслан стефанчук

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968207479_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_09f4f3de470116205a58b0788b4dcf77.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал РИА Новости отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвав это "ничтожным событием". Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. "Россия не поддерживает дипломатических отношений с нынешней бандеровской Украиной, поэтому перестановки внутри правящей там группировки нас не должны интересовать. Лично для меня смена клоунов в киевском балагане - ничтожное событие. Ничего не изменится, если вместо одной марионетки придёт другая", - сказал Сальдо. Он также призвал уделять больше внимания тому, что происходит в России. "С киевским режимом, перешедшим к тактике террора против мирного населения, мы будем разговаривать силой оружия", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240903/otstavka-1970324765.html

украина

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, херсонская область , россия, владимир сальдо, дмитрий кулеба, руслан стефанчук, верховная рада украины