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Сальдо: уничтоженный институт в Полтаве был базой натовских инструкторов - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:57 04.09.2024 (обновлено: 10:45 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/saldo-1970411182.html
Сальдо: уничтоженный институт в Полтаве был базой натовских инструкторов
Сальдо: уничтоженный институт в Полтаве был базой натовских инструкторов - РИА Новости, 04.09.2024
Сальдо: уничтоженный институт в Полтаве был базой натовских инструкторов
Военный институт в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, был базой, где преподавали иностранные инструкторы, заявил губернатор... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:57
2024-09-04T10:45
специальная военная операция на украине
полтава
украина
херсонская область
сергей лебедев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Военный институт в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, был базой, где преподавали иностранные инструкторы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Теперь (ВСУ. — Прим. ред.) под руководством натовских стран, а они поощряют отправку туда наемников. Ну и для того, чтобы освоить территорию, нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения", — сказал он. По словам губернатора, в Полтаве уничтожили именно такой центр."Одна из таких точек на днях была подвержена эффективному удару наших военных. Вот такие базы, центры обучения, полигоны, где обучают навыкам ведения современной войны", — добавил Сальдо. Накануне утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.
https://ria.ru/20240904/podpolschik-1970410604.html
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полтава, украина, херсонская область , сергей лебедев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, нато, владимир рогов, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Украина, Херсонская область , Сергей Лебедев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Дальневосточный федеральный университет, НАТО, Владимир Рогов, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сальдо: уничтоженный институт в Полтаве был базой натовских инструкторов

Сальдо: уничтоженный военный институт в Полтаве был базой натовских инструкторов

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Военный институт в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, был базой, где преподавали иностранные инструкторы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"Теперь (ВСУ. — Прим. ред.) под руководством натовских стран, а они поощряют отправку туда наемников. Ну и для того, чтобы освоить территорию, нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения", — сказал он.
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Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области
07:52
По словам губернатора, в Полтаве уничтожили именно такой центр.
"Одна из таких точек на днях была подвержена эффективному удару наших военных. Вот такие базы, центры обучения, полигоны, где обучают навыкам ведения современной войны", — добавил Сальдо.
Накануне утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

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Специальная военная операция на УкраинеПолтаваУкраинаХерсонская областьСергей ЛебедевВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныДальневосточный федеральный университетНАТОВладимир РоговВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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