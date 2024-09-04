https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970791568.html

На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил

На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил - РИА Новости, 05.09.2024

На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил

Власти Сахалинской области планируют завершить проработку программы привлекательности Курильских островов до конца года, рассказал РИА Новости на полях... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-04T08:29

2024-09-04T08:29

2024-09-05T12:32

курильские острова

сахалинская область

владивосток

валерий лимаренко

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют завершить проработку программы привлекательности Курильских островов до конца года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава региона Валерий Лимаренко. "Мы работаем над программой. Она направлена на развитие всесезонной туристической привлекательности Курильских островов. Вместе с туроператорами, как местными, так и с материка мы определили основные её направления и до конца этого года планируем завершить детальную проработку программы", - отметил губернатор. По словам Лимаренко, среди приоритетных направлений, например, развитие дайвинга, круизных и вертолетных туров, зимнее сафари на снегоходах, бальнеология и экологический туризм. "Наша задача – создать наиболее комфортные условия для отдыха на Курилах. Помимо организации активностей, это еще и наличие гостиниц самого разного уровня, обустройство туристических маршрутов, организация питания, передвижения. Всем этим вопросам мы сегодня уделяем особое внимание", - резюмировал Лимаренко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html

https://ria.ru/20240830/sakhalin-1969362217.html

курильские острова

сахалинская область

владивосток

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Артем Смирнов

курильские острова, сахалинская область, владивосток, валерий лимаренко, вэф — 2024 (восточный экономический форум)