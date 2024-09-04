https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970791568.html
На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил
На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил - РИА Новости, 05.09.2024
На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил
Власти Сахалинской области планируют завершить проработку программы привлекательности Курильских островов до конца года, рассказал РИА Новости на полях... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-04T08:29
2024-09-04T08:29
2024-09-05T12:32
курильские острова
сахалинская область
владивосток
валерий лимаренко
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950970195_0:73:3112:1823_1920x0_80_0_0_7c7ca25fafb0cd09190609c98baf9828.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют завершить проработку программы привлекательности Курильских островов до конца года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава региона Валерий Лимаренко. "Мы работаем над программой. Она направлена на развитие всесезонной туристической привлекательности Курильских островов. Вместе с туроператорами, как местными, так и с материка мы определили основные её направления и до конца этого года планируем завершить детальную проработку программы", - отметил губернатор. По словам Лимаренко, среди приоритетных направлений, например, развитие дайвинга, круизных и вертолетных туров, зимнее сафари на снегоходах, бальнеология и экологический туризм. "Наша задача – создать наиболее комфортные условия для отдыха на Курилах. Помимо организации активностей, это еще и наличие гостиниц самого разного уровня, обустройство туристических маршрутов, организация питания, передвижения. Всем этим вопросам мы сегодня уделяем особое внимание", - резюмировал Лимаренко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html
https://ria.ru/20240830/sakhalin-1969362217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курильские острова, сахалинская область, владивосток, валерий лимаренко, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Курильские острова, Сахалинская область, Владивосток, Валерий Лимаренко, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют завершить проработку программы привлекательности Курильских островов до конца года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава региона Валерий Лимаренко.
"Мы работаем над программой. Она направлена на развитие всесезонной туристической привлекательности Курильских островов. Вместе с туроператорами, как местными, так и с материка мы определили основные её направления и до конца этого года планируем завершить детальную проработку программы", - отметил губернатор.
По словам Лимаренко, среди приоритетных направлений, например, развитие дайвинга, круизных и вертолетных туров, зимнее сафари на снегоходах, бальнеология и экологический туризм.
"Наша задача – создать наиболее комфортные условия для отдыха на Курилах. Помимо организации активностей, это еще и наличие гостиниц самого разного уровня, обустройство туристических маршрутов, организация питания, передвижения. Всем этим вопросам мы сегодня уделяем особое внимание", - резюмировал Лимаренко
.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.