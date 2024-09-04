Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 04.09.2024 (обновлено: 12:32 05.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970791568.html
На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил
На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил - РИА Новости, 05.09.2024
На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил
Власти Сахалинской области планируют завершить проработку программы привлекательности Курильских островов до конца года, рассказал РИА Новости на полях... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-04T08:29
2024-09-05T12:32
курильские острова
сахалинская область
владивосток
валерий лимаренко
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950970195_0:73:3112:1823_1920x0_80_0_0_7c7ca25fafb0cd09190609c98baf9828.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют завершить проработку программы привлекательности Курильских островов до конца года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава региона Валерий Лимаренко. "Мы работаем над программой. Она направлена на развитие всесезонной туристической привлекательности Курильских островов. Вместе с туроператорами, как местными, так и с материка мы определили основные её направления и до конца этого года планируем завершить детальную проработку программы", - отметил губернатор. По словам Лимаренко, среди приоритетных направлений, например, развитие дайвинга, круизных и вертолетных туров, зимнее сафари на снегоходах, бальнеология и экологический туризм. "Наша задача – создать наиболее комфортные условия для отдыха на Курилах. Помимо организации активностей, это еще и наличие гостиниц самого разного уровня, обустройство туристических маршрутов, организация питания, передвижения. Всем этим вопросам мы сегодня уделяем особое внимание", - резюмировал Лимаренко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html
https://ria.ru/20240830/sakhalin-1969362217.html
курильские острова
сахалинская область
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950970195_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_392e1c049c6ac90d39fba2669e439533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курильские острова, сахалинская область, владивосток, валерий лимаренко, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Курильские острова, Сахалинская область, Владивосток, Валерий Лимаренко, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

На Сахалине проработают программу туристической привлекательности Курил

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Сахалинской области планируют завершить проработку программы привлекательности Курильских островов до конца года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава региона Валерий Лимаренко.
"Мы работаем над программой. Она направлена на развитие всесезонной туристической привлекательности Курильских островов. Вместе с туроператорами, как местными, так и с материка мы определили основные её направления и до конца этого года планируем завершить детальную проработку программы", - отметил губернатор.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Сахалин подпишет на ВЭФ соглашения в ряде сфер с крупными компаниями
4 сентября, 06:19
По словам Лимаренко, среди приоритетных направлений, например, развитие дайвинга, круизных и вертолетных туров, зимнее сафари на снегоходах, бальнеология и экологический туризм.
"Наша задача – создать наиболее комфортные условия для отдыха на Курилах. Помимо организации активностей, это еще и наличие гостиниц самого разного уровня, обустройство туристических маршрутов, организация питания, передвижения. Всем этим вопросам мы сегодня уделяем особое внимание", - резюмировал Лимаренко.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Вид на город Южно-Сахалинск от горнолыжного курорта Горный воздух - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
На Сахалине обсудили нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"
30 августа, 03:01
 
Курильские островаСахалинская областьВладивостокВалерий ЛимаренкоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала