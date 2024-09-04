https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970431870.html

"Школа 21" начала работу на Сахалине

"Школа 21" начала работу на Сахалине - РИА Новости, 04.09.2024

"Школа 21" начала работу на Сахалине

Кампус "Школы 21" – школы цифровых технологий от Сбера открылся в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:35

2024-09-04T09:35

2024-09-04T09:35

сахалинская область

южно-сахалинск

валерий лимаренко

герман греф

сбер

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Кампус "Школы 21" – школы цифровых технологий от Сбера открылся в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области. По информации пресс-службы, в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Валерий Лимаренко и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Этот образовательный проект в регионе Сбер реализует совместно с правительством области. Греф отметил, что Сбер ведет на Сахалине множество совместных проектов с правительством региона. О создании "Школы 21" стороны договорились всего год назад. "Хочу сказать губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и всей его замечательной команде огромное спасибо за еще один реализованный проект. Для сахалинцев это большой подарок: никуда не надо ехать, ведь здесь будут готовить специалистов высочайшей квалификации. Я от всей души желаю ребятам стать участниками и обязательно закончить обучение. У нас сейчас в "Школе 21" 14 различных специальностей, связанных с "цифрой". И традиционный инжиниринг, и инжиниринг живых систем сегодня не могут существовать без "цифры" – она является и будет являться в ближайшие десятилетия и столетия определяющей компетенцией для любых специальностей", - цитирует пресс-служба Грефа.Он выразил уверенность, что Сахалин может стать одной из самых передовых инженерных школ, особенно учитывая, что все инициативы, направленные на будущее, моментально поддерживаются властями региона. "В "Школе 21" получают знания, которые востребованы сегодня и точно не утратят актуальности в будущем... Нам уже сейчас нужны специалисты в области информационных технологий. Команда, которую мы сейчас готовим, – это наш кадровый резерв. С этой командой мы будем побеждать и решать амбициозные задачи. С каждым годом мы намерены увеличивать число студентов. Сейчас у нас свободно 6 тысяч рабочих мест. А к 2030 году откроем около 30 тысяч вакансий в нефтегазовой отрасли, рыбопромышленном комплексе, новой энергетике, в сфере логистики, искусственного интеллекта. Мы ждем способных выпускников, которые хотят воплощать в жизнь эти проекты", – подчеркнул Лимаренко. Кампус школы находится на втором этаже бизнес-центра в Южно-Сахалинске. Два учебных кластера названы в честь знаковых объектов острова — маяка Анива и села Таранай, центра рыбоперерабатывающей промышленности. В настоящее время первый отборочный "бассейн" проходят 50 человек. "Школа 21" — школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ.

https://ria.ru/20240830/chelyabinsk-1969545321.html

https://ria.ru/20240829/tekhnokhab-1969299724.html

сахалинская область

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, южно-сахалинск, валерий лимаренко, герман греф, сбер