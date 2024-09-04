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Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области - РИА Новости, 04.09.2024
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области
Российские военнослужащие уничтожили ракетным ударом до 20 военных ВСУ и позиции РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:08
2024-09-04T09:08
2024-09-04T09:20
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили ракетным ударом до 20 военных ВСУ и позиции РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ.Минобороны России опубликовало в среду кадры объективного контроля ракетного удара по позиции РСЗО HIMARS и М270А1 MLRS в районе населенного пункта Храповщина."В результате уничтожено ПУ РСЗО "MLRS", ПУ РСЗО "HIMARS", два автомобиля сопровождения, до 20 боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области
Минобороны: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области