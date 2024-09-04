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Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области

Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области - РИА Новости, 04.09.2024

Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области

Российские военнослужащие уничтожили ракетным ударом до 20 военных ВСУ и позиции РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:08

2024-09-04T09:08

2024-09-04T09:20

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили ракетным ударом до 20 военных ВСУ и позиции РСЗО HIMARS и MLRS в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ.Минобороны России опубликовало в среду кадры объективного контроля ракетного удара по позиции РСЗО HIMARS и М270А1 MLRS в районе населенного пункта Храповщина."В результате уничтожено ПУ РСЗО "MLRS", ПУ РСЗО "HIMARS", два автомобиля сопровождения, до 20 боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)