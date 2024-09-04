https://ria.ru/20240904/rozhdaemost-1970577896.html
В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников
В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников - РИА Новости, 04.09.2024
В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников
Работодателям необходимо отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников, заявила на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:15
2024-09-04T17:15
2024-09-04T17:15
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работодателям необходимо отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников, заявила на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). "Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос", - сказала Буцкая на ВЭФ. Она отметила, что первые компании уже пошли по этому пути и начали считать коэффициент рождаемости. Кроме того, по ее словам, многодетные семьи сегодня становятся новой элитой. "И даже с точки зрения работодателя всё идет к тому, что лучший, что называется, кусок, лучшая поддержка будет оказана именно многодетным семьям", - добавила депутат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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общество, владивосток, татьяна буцкая, госдума рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия
Общество, Владивосток, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия
В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников
Депутат Буцкая призвала работодателей отслеживать коэффициент рождаемости
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работодателям необходимо отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников, заявила на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия").
"Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос", - сказала Буцкая на ВЭФ.
Она отметила, что первые компании уже пошли по этому пути и начали считать коэффициент рождаемости.
Кроме того, по ее словам, многодетные семьи сегодня становятся новой элитой.
"И даже с точки зрения работодателя всё идет к тому, что лучший, что называется, кусок, лучшая поддержка будет оказана именно многодетным семьям", - добавила депутат.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.