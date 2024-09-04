Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rozhdaemost-1970577896.html
В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников
В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников - РИА Новости, 04.09.2024
В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников
Работодателям необходимо отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников, заявила на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:15
2024-09-04T17:15
общество
владивосток
татьяна буцкая
госдума рф
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работодателям необходимо отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников, заявила на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). "Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос", - сказала Буцкая на ВЭФ. Она отметила, что первые компании уже пошли по этому пути и начали считать коэффициент рождаемости. Кроме того, по ее словам, многодетные семьи сегодня становятся новой элитой. "И даже с точки зрения работодателя всё идет к тому, что лучший, что называется, кусок, лучшая поддержка будет оказана именно многодетным семьям", - добавила депутат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html
https://ria.ru/20240726/rozhdaemost-1962084394.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, татьяна буцкая, госдума рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия
Общество, Владивосток, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия
В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников

Депутат Буцкая призвала работодателей отслеживать коэффициент рождаемости

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работодателям необходимо отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников, заявила на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия").
"Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос", - сказала Буцкая на ВЭФ.
Перенаселение планеты Земля - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Начнется коллапс". Названа главная угроза человечеству
29 марта, 08:00
Она отметила, что первые компании уже пошли по этому пути и начали считать коэффициент рождаемости.
Кроме того, по ее словам, многодетные семьи сегодня становятся новой элитой.
"И даже с точки зрения работодателя всё идет к тому, что лучший, что называется, кусок, лучшая поддержка будет оказана именно многодетным семьям", - добавила депутат.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Беременная девушка держит снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости
26 июля, 09:33
 
ОбществоВладивостокТатьяна БуцкаяГосдума РФВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала