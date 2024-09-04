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В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников

В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников - РИА Новости, 04.09.2024

В ГД призвали работодателей отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников

Работодателям необходимо отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников, заявила на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:15

2024-09-04T17:15

2024-09-04T17:15

общество

владивосток

татьяна буцкая

госдума рф

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россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Работодателям необходимо отслеживать коэффициент рождаемости сотрудников, заявила на ВЭФ первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). "Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? Вот в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может в этом году родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос", - сказала Буцкая на ВЭФ. Она отметила, что первые компании уже пошли по этому пути и начали считать коэффициент рождаемости. Кроме того, по ее словам, многодетные семьи сегодня становятся новой элитой. "И даже с точки зрения работодателя всё идет к тому, что лучший, что называется, кусок, лучшая поддержка будет оказана именно многодетным семьям", - добавила депутат. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html

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общество, владивосток, татьяна буцкая, госдума рф, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия