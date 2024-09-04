https://ria.ru/20240904/rossiya-1970556106.html

На Западе картинкой описали последствия войны ЕС и России

На Западе картинкой описали последствия войны ЕС и России - РИА Новости, 04.09.2024

На Западе картинкой описали последствия войны ЕС и России

От Евросоюза ничего не останется в результате противостояния с Россией, к которому ЕС присоединился, следуя за США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:15

2024-09-04T16:15

2024-09-04T16:15

в мире

россия

брюссель

москва

дмитрий биричевский

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. От Евросоюза ничего не останется в результате противостояния с Россией, к которому ЕС присоединился, следуя за США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он прикрепил картинку, на которой изображена лошадь с флагом ЕС, несущаяся навстречу движущемуся поезду, на котором изображен российский триколор.В мае президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США. Европейцы не применяют ограничения в отношении американцев, а Вашингтон в отношении европейских экономоператоров поступает ровно наоборот. И европейцы все это глотают, лишний раз подтверждая свою вассальную зависимость от суверена за океаном, подчеркнул российский лидер.В июне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что самая большая беда Европы — зависимость от США, а не Россия и ее народ. Американцы превратили европейцев не просто в своих сателлитов, а в "царей-клиентов" — полностью зависимых, отметила дипломат.

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

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в мире, россия, брюссель, москва, дмитрий биричевский, владимир путин, евросоюз