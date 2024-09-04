https://ria.ru/20240904/rossiya-1970556106.html
На Западе картинкой описали последствия войны ЕС и России
На Западе картинкой описали последствия войны ЕС и России - РИА Новости, 04.09.2024
На Западе картинкой описали последствия войны ЕС и России
От Евросоюза ничего не останется в результате противостояния с Россией, к которому ЕС присоединился, следуя за США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:15
2024-09-04T16:15
2024-09-04T16:15
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. От Евросоюза ничего не останется в результате противостояния с Россией, к которому ЕС присоединился, следуя за США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он прикрепил картинку, на которой изображена лошадь с флагом ЕС, несущаяся навстречу движущемуся поезду, на котором изображен российский триколор.В мае президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США. Европейцы не применяют ограничения в отношении американцев, а Вашингтон в отношении европейских экономоператоров поступает ровно наоборот. И европейцы все это глотают, лишний раз подтверждая свою вассальную зависимость от суверена за океаном, подчеркнул российский лидер.В июне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что самая большая беда Европы — зависимость от США, а не Россия и ее народ. Американцы превратили европейцев не просто в своих сателлитов, а в "царей-клиентов" — полностью зависимых, отметила дипломат.
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в мире, россия, брюссель, москва, дмитрий биричевский, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Москва, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин, Евросоюз
На Западе картинкой описали последствия войны ЕС и России
Журналист Боуз картинкой описал будущее ЕС в случае продолжения борьбы с Россией
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
От Евросоюза ничего не останется в результате противостояния с Россией, к которому ЕС присоединился, следуя за США, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
.
Он прикрепил картинку, на которой изображена лошадь с флагом ЕС, несущаяся навстречу движущемуся поезду, на котором изображен российский триколор.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе санкций Европа подтверждает свою зависимость от США. Европейцы не применяют ограничения в отношении американцев, а Вашингтон в отношении европейских экономоператоров поступает ровно наоборот. И европейцы все это глотают, лишний раз подтверждая свою вассальную зависимость от суверена за океаном, подчеркнул российский лидер.
В июне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что самая большая беда Европы — зависимость от США, а не Россия и ее народ. Американцы превратили европейцев не просто в своих сателлитов, а в "царей-клиентов" — полностью зависимых, отметила дипломат.