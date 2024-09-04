https://ria.ru/20240904/rosatom-1970398426.html
Лихачев рассказал о больших планах по развитию сотрудничества с Китаем
Лихачев рассказал о больших планах по развитию сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 04.09.2024
Лихачев рассказал о больших планах по развитию сотрудничества с Китаем
"Росатом" имеет большие планы по развитию сотрудничества по мирному атому с Китаем, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:55
2024-09-04T05:55
2024-09-04T05:55
китай
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" имеет большие планы по развитию сотрудничества по мирному атому с Китаем, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "У нас большие планы с Китайской Народной Республикой по дальнейшему развитию отношений", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/likhachev-1970398233.html
китай
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китай, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Китай, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лихачев рассказал о больших планах по развитию сотрудничества с Китаем
Лихачев: у "Росатома" большие планы по сотрудничеству по мирному атому с Китаем