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РЭЦ поддержал внешнеторговые сделки по рынку АСЕАН объемом $626 млн - РИА Новости, 04.09.2024
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13:16 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rets-1970495501.html
РЭЦ поддержал внешнеторговые сделки по рынку АСЕАН объемом $626 млн
РЭЦ поддержал внешнеторговые сделки по рынку АСЕАН объемом $626 млн - РИА Новости, 04.09.2024
РЭЦ поддержал внешнеторговые сделки по рынку АСЕАН объемом $626 млн
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам января-июля 2024 года оказал поддержку более 600 компаниям, экспортирующим в страны Ассоциации... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:16
2024-09-04T13:16
российский экспортный центр (рэц)
россия
вьетнам
экономика
ассоциация государств юго-восточной азии
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам января-июля 2024 года оказал поддержку более 600 компаниям, экспортирующим в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, общий объем поддержанных сделок составил 626 миллионов долларов, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на Восточном экономическом форуме."Российский экспортный центр видит достаточно большой интерес российских экспортеров к рынку стран АСЕАН. По итогам семи месяцев текущего года мы поддержали более 625 компаний по 1 310 сделкам. Общий объем поддержанных внешнеторговых сделок за этот период составил более $626 миллионов", - сказал Прохоренко на сессии "Бизнес-диалог Россия-АСЕАН".Он добавил, что в этом году, с учетом перспектив российских компаний на данных рынках, РЭЦ планирует открыть свои представительства в Индонезии и Таиланде; представительство во Вьетнаме работает с 2018 года."Мы предлагаем экспортерам эффективный инструмент продвижения продукции и ведения переговоров с иностранными контрагентами – это выставки и деловые миссии. В августе наши компании представляли АПК во Вьетнаме. Мы запланировали большой ряд мероприятий и на этот год, и на 2025, и приглашаем к участию компании как с российской стороны, так и наших иностранных коллег - знакомиться с российской продукцией", - отметил директор по развитию зарубежной сети.Также он пригласил присутствующих представителей бизнеса и стран-партнеров на Международный экспортный форум "Сделано в России", который пройдет в Москве 14 октября. Участники форума смогут ознакомиться с достижениями российского производства, принять участие в деловой программе и в переговорах с потенциальными партнерами. "Мы хотим, чтобы компании наших стран активно знакомились, и для этого мы проводим вебинары по рынку региона. На них мы рассказываем экспортерам как работать с теми или иными странами, приглашаем международных экспертов объяснять специфику работы в странах и надеемся, что эта работа будет расширена", - добавил Прохоренко.Он также отметил значительный потенциал развивающегося рынка электронной торговли. В настоящий момент на трех крупнейших площадках Вьетнама открыты национальные магазины Made in Russia. Партнерская программа развивается в направлении франшизы, и РЭЦ приглашает иностранных коллег, имеющих свои электронные площадки для продвижения российской продукции на электронных торговых площадках в регионе."Мы рассчитываем, что настройка мостов и коммуникаций между бизнесами наших стран, которую может взять на себя РЭЦ, приведет к укреплению наших торгово-экономических отношений", - заключил директор по развитию зарубежной сети.
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российский экспортный центр (рэц), россия, вьетнам, экономика, ассоциация государств юго-восточной азии, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вьетнам, Экономика, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

РЭЦ поддержал внешнеторговые сделки по рынку АСЕАН объемом $626 млн

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко
Директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам января-июля 2024 года оказал поддержку более 600 компаниям, экспортирующим в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, общий объем поддержанных сделок составил 626 миллионов долларов, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на Восточном экономическом форуме.
"Российский экспортный центр видит достаточно большой интерес российских экспортеров к рынку стран АСЕАН. По итогам семи месяцев текущего года мы поддержали более 625 компаний по 1 310 сделкам. Общий объем поддержанных внешнеторговых сделок за этот период составил более $626 миллионов", - сказал Прохоренко на сессии "Бизнес-диалог Россия-АСЕАН".
Алексей Мурзенок, директор по международным партнерским программам, АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
РЭЦ поддерживает развитие МСП в Дальневосточном округе
Вчера, 09:21
Он добавил, что в этом году, с учетом перспектив российских компаний на данных рынках, РЭЦ планирует открыть свои представительства в Индонезии и Таиланде; представительство во Вьетнаме работает с 2018 года.
"Мы предлагаем экспортерам эффективный инструмент продвижения продукции и ведения переговоров с иностранными контрагентами – это выставки и деловые миссии. В августе наши компании представляли АПК во Вьетнаме. Мы запланировали большой ряд мероприятий и на этот год, и на 2025, и приглашаем к участию компании как с российской стороны, так и наших иностранных коллег - знакомиться с российской продукцией", - отметил директор по развитию зарубежной сети.
Также он пригласил присутствующих представителей бизнеса и стран-партнеров на Международный экспортный форум "Сделано в России", который пройдет в Москве 14 октября. Участники форума смогут ознакомиться с достижениями российского производства, принять участие в деловой программе и в переговорах с потенциальными партнерами. "Мы хотим, чтобы компании наших стран активно знакомились, и для этого мы проводим вебинары по рынку региона. На них мы рассказываем экспортерам как работать с теми или иными странами, приглашаем международных экспертов объяснять специфику работы в странах и надеемся, что эта работа будет расширена", - добавил Прохоренко.
Он также отметил значительный потенциал развивающегося рынка электронной торговли. В настоящий момент на трех крупнейших площадках Вьетнама открыты национальные магазины Made in Russia. Партнерская программа развивается в направлении франшизы, и РЭЦ приглашает иностранных коллег, имеющих свои электронные площадки для продвижения российской продукции на электронных торговых площадках в регионе.
"Мы рассчитываем, что настройка мостов и коммуникаций между бизнесами наших стран, которую может взять на себя РЭЦ, приведет к укреплению наших торгово-экономических отношений", - заключил директор по развитию зарубежной сети.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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3 сентября, 14:52
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВьетнамЭкономикаАссоциация государств Юго-Восточной АзииВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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