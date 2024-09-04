https://ria.ru/20240904/rets-1970428154.html

РЭЦ поддерживает развитие МСП в Дальневосточном округе

РЭЦ поддерживает развитие МСП в Дальневосточном округе - РИА Новости, 04.09.2024

РЭЦ поддерживает развитие МСП в Дальневосточном округе

Компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока имеют расширенные возможности для развития экспортного потенциала благодаря инициативам Российского... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:21

2024-09-04T09:21

2024-09-04T09:21

экономика

российский экспортный центр (рэц)

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

экспорт

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока имеют расширенные возможности для развития экспортного потенциала благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), заявил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок на сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше", состоявшейся в рамках Восточного экономического форума-2024.Мероприятие собрало представителей бизнеса, государственных структур, институтов развития, деловых объединений и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе РФ."Поддержка малого и среднего бизнеса - это не только экономическая необходимость, но и важный шаг к формированию устойчивой и диверсифицированной экономики. Поэтому крайне важно создавать комфортные и доступные условия для ведения бизнеса, особенно для тех, кто только начинает свой путь. Российский экспортный центр предоставляет всестороннюю поддержку малым и средним предприятиям, помогая им выходить на зарубежные рынки и развивать экспортный потенциал", - сказал Мурзенок.Он уточнил, что РЭЦ предлагает широкий спектр услуг, включая помощь в участии в международных выставках и бизнес-миссиях, консультации по перспективным направлениям экспорта, а также улучшение логистической доступности и расширение присутствия на зарубежных маркетплейсах.Ключевым инструментом в этом процессе стала цифровая платформа "Мой экспорт", которая открывает двери на международные рынки. С ноября 2020 года в экосистеме зарегистрировались свыше 32 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это и крупный бизнес, и малые и средние предприятия. Причем компании МСП активнее пользуются платформой - на них приходится порядка 60% всех оформленных на платформе услуг.Платформа предоставляет МСП доступ к государственным и иным услугам, упрощая взаимодействие между государством и бизнесом. Здесь компании могут найти полезные для себя услуги для каждого этапа экспортной деятельности. На платформе можно в удобном формате получить финансовую и страховую поддержку Росэксимбанка и ЭКСАР. Например, возместить НДС или оформить страхование отсрочки платежа для МСП.На сессии отмечалась ключевая роль МСП в экономическом росте, диверсификации и модернизации экономики России. В ДФО основную долю субъектов МСП составляют микропредприятия, которые превышают 96% от общего их числа. Эти предприятия остро нуждаются в господдержке, особенно на начальных этапах своей деятельности, когда они сталкиваются с множеством вызовов и рисков.Участники сессии рассмотрели существующие перспективы для развития малого бизнеса в ДФО и необходимость дополнительных мер поддержки. В частности, акцент был сделан на повышении доступности кредитования для малых предпринимателей, что является критически важным для их роста и устойчивости. Также были рассмотрены меры, способные увеличить количество малых предпринимателей и стимулировать активные и предприимчивые семьи к созданию собственного дела.Кроме того, участники обсудили способы донастройки действующих мер поддержки для резидентов преференциальных режимов ДФО, включая преференции по страховым взносам для субъектов МСП. Вопросы снижения финансовой нагрузки на малые и средние предприятия также стали важной темой обсуждения. Участники сессии рассмотрели, как уменьшить нагрузку на субъекты МСП в отношении финансового обеспечения государственных гарантий и компенсаций работникам, включая районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/rets-1970230289.html

https://ria.ru/20240903/riski-1970272741.html

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Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, экспорт, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)