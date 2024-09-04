https://ria.ru/20240904/rets-1970428154.html
РЭЦ поддерживает развитие МСП в Дальневосточном округе
РЭЦ поддерживает развитие МСП в Дальневосточном округе - РИА Новости, 04.09.2024
РЭЦ поддерживает развитие МСП в Дальневосточном округе
Компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока имеют расширенные возможности для развития экспортного потенциала благодаря инициативам Российского... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:21
2024-09-04T09:21
2024-09-04T09:21
экономика
российский экспортный центр (рэц)
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
экспорт
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970424748_0:85:3133:1847_1920x0_80_0_0_226f63b08b24b2f54f750b586a09355d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока имеют расширенные возможности для развития экспортного потенциала благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), заявил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок на сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше", состоявшейся в рамках Восточного экономического форума-2024.Мероприятие собрало представителей бизнеса, государственных структур, институтов развития, деловых объединений и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе РФ."Поддержка малого и среднего бизнеса - это не только экономическая необходимость, но и важный шаг к формированию устойчивой и диверсифицированной экономики. Поэтому крайне важно создавать комфортные и доступные условия для ведения бизнеса, особенно для тех, кто только начинает свой путь. Российский экспортный центр предоставляет всестороннюю поддержку малым и средним предприятиям, помогая им выходить на зарубежные рынки и развивать экспортный потенциал", - сказал Мурзенок.Он уточнил, что РЭЦ предлагает широкий спектр услуг, включая помощь в участии в международных выставках и бизнес-миссиях, консультации по перспективным направлениям экспорта, а также улучшение логистической доступности и расширение присутствия на зарубежных маркетплейсах.Ключевым инструментом в этом процессе стала цифровая платформа "Мой экспорт", которая открывает двери на международные рынки. С ноября 2020 года в экосистеме зарегистрировались свыше 32 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это и крупный бизнес, и малые и средние предприятия. Причем компании МСП активнее пользуются платформой - на них приходится порядка 60% всех оформленных на платформе услуг.Платформа предоставляет МСП доступ к государственным и иным услугам, упрощая взаимодействие между государством и бизнесом. Здесь компании могут найти полезные для себя услуги для каждого этапа экспортной деятельности. На платформе можно в удобном формате получить финансовую и страховую поддержку Росэксимбанка и ЭКСАР. Например, возместить НДС или оформить страхование отсрочки платежа для МСП.На сессии отмечалась ключевая роль МСП в экономическом росте, диверсификации и модернизации экономики России. В ДФО основную долю субъектов МСП составляют микропредприятия, которые превышают 96% от общего их числа. Эти предприятия остро нуждаются в господдержке, особенно на начальных этапах своей деятельности, когда они сталкиваются с множеством вызовов и рисков.Участники сессии рассмотрели существующие перспективы для развития малого бизнеса в ДФО и необходимость дополнительных мер поддержки. В частности, акцент был сделан на повышении доступности кредитования для малых предпринимателей, что является критически важным для их роста и устойчивости. Также были рассмотрены меры, способные увеличить количество малых предпринимателей и стимулировать активные и предприимчивые семьи к созданию собственного дела.Кроме того, участники обсудили способы донастройки действующих мер поддержки для резидентов преференциальных режимов ДФО, включая преференции по страховым взносам для субъектов МСП. Вопросы снижения финансовой нагрузки на малые и средние предприятия также стали важной темой обсуждения. Участники сессии рассмотрели, как уменьшить нагрузку на субъекты МСП в отношении финансового обеспечения государственных гарантий и компенсаций работникам, включая районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/rets-1970230289.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, экспорт, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Экспорт, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока имеют расширенные возможности для развития экспортного потенциала благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), заявил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок на сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше", состоявшейся в рамках Восточного экономического форума-2024.
Мероприятие собрало представителей бизнеса, государственных структур, институтов развития, деловых объединений и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе РФ.
"Поддержка малого и среднего бизнеса - это не только экономическая необходимость, но и важный шаг к формированию устойчивой и диверсифицированной экономики. Поэтому крайне важно создавать комфортные и доступные условия для ведения бизнеса, особенно для тех, кто только начинает свой путь. Российский экспортный центр предоставляет всестороннюю поддержку малым и средним предприятиям, помогая им выходить на зарубежные рынки и развивать экспортный потенциал", - сказал Мурзенок.
Он уточнил, что РЭЦ предлагает широкий спектр услуг, включая помощь в участии в международных выставках и бизнес-миссиях, консультации по перспективным направлениям экспорта, а также улучшение логистической доступности и расширение присутствия на зарубежных маркетплейсах.
Ключевым инструментом в этом процессе стала цифровая платформа "Мой экспорт", которая открывает двери на международные рынки. С ноября 2020 года в экосистеме зарегистрировались свыше 32 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это и крупный бизнес, и малые и средние предприятия. Причем компании МСП активнее пользуются платформой - на них приходится порядка 60% всех оформленных на платформе услуг.
Платформа предоставляет МСП доступ к государственным и иным услугам, упрощая взаимодействие между государством и бизнесом. Здесь компании могут найти полезные для себя услуги для каждого этапа экспортной деятельности. На платформе можно в удобном формате получить финансовую и страховую поддержку Росэксимбанка
и ЭКСАР. Например, возместить НДС или оформить страхование отсрочки платежа для МСП.
На сессии отмечалась ключевая роль МСП в экономическом росте, диверсификации и модернизации экономики России. В ДФО основную долю субъектов МСП составляют микропредприятия, которые превышают 96% от общего их числа. Эти предприятия остро нуждаются в господдержке, особенно на начальных этапах своей деятельности, когда они сталкиваются с множеством вызовов и рисков.
Участники сессии рассмотрели существующие перспективы для развития малого бизнеса в ДФО и необходимость дополнительных мер поддержки. В частности, акцент был сделан на повышении доступности кредитования для малых предпринимателей, что является критически важным для их роста и устойчивости. Также были рассмотрены меры, способные увеличить количество малых предпринимателей и стимулировать активные и предприимчивые семьи к созданию собственного дела.
Кроме того, участники обсудили способы донастройки действующих мер поддержки для резидентов преференциальных режимов ДФО, включая преференции по страховым взносам для субъектов МСП. Вопросы снижения финансовой нагрузки на малые и средние предприятия также стали важной темой обсуждения. Участники сессии рассмотрели, как уменьшить нагрузку на субъекты МСП в отношении финансового обеспечения государственных гарантий и компенсаций работникам, включая районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.