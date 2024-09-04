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Рада поддержала отставку министра стратегических отраслей промышленности - РИА Новости, 04.09.2024
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13:23 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rada-1970496923.html
Рада поддержала отставку министра стратегических отраслей промышленности
Рада поддержала отставку министра стратегических отраслей промышленности - РИА Новости, 04.09.2024
Рада поддержала отставку министра стратегических отраслей промышленности
Украинский парламент поддержал отставку Александра Камышина с должности министра стратегических отраслей промышленности, сообщил в среду депутат Верховной рады... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:23
2024-09-04T13:23
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинский парламент поддержал отставку Александра Камышина с должности министра стратегических отраслей промышленности, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. За – 243 (голоса – ред.)… Несмотря на информацию в СМИ, он не идет на должность заместителя председателя офиса президента, а будет в статусе стратегического советника", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Министром стратегических отраслей промышленности Камышин был назначен в марте 2023 года. Ранее Железняк сообщал, что Камышин может быть назначен замглавы офиса Владимира Зеленского вместо уволенного накануне Ростислава Шурмы. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
https://ria.ru/20240903/otstavka-1970324765.html
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в мире, украина, камышин, владимир зеленский, денис малюська, дмитрий кулеба, верховная рада украины
В мире, Украина, Камышин, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины
Рада поддержала отставку министра стратегических отраслей промышленности

Депутат Рады Железняк: Рада поддержала отставку министра Камышина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинский парламент поддержал отставку Александра Камышина с должности министра стратегических отраслей промышленности, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. За – 243 (голоса – ред.)… Несмотря на информацию в СМИ, он не идет на должность заместителя председателя офиса президента, а будет в статусе стратегического советника", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Три министра на Украине подали заявления об отставке
3 сентября, 17:30
Министром стратегических отраслей промышленности Камышин был назначен в марте 2023 года.
Ранее Железняк сообщал, что Камышин может быть назначен замглавы офиса Владимира Зеленского вместо уволенного накануне Ростислава Шурмы.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
Александр Камышин - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского
3 сентября, 22:22
 
В миреУкраинаКамышинВладимир ЗеленскийДенис МалюськаДмитрий КулебаВерховная Рада Украины
 
 
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