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ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье - РИА Новости, 04.09.2024
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье
Две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:40
2024-09-04T19:40
2024-09-04T19:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
пво вс россии
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ранее он сообщил об уничтожении БПЛА самолетного типа и двух управляемых авиационных бомб в среду утром в приграничном районе Курской области."Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, пво вс россии, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ПВО ВС России, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье
Смирнов: ПВО сбила две управляемые авиабомбы ВСУ в курском приграничье