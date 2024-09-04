https://ria.ru/20240904/pvo-1970625827.html

ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье

ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье - РИА Новости, 04.09.2024

ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье

Две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:40

2024-09-04T19:40

2024-09-04T19:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

пво вс россии

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ранее он сообщил об уничтожении БПЛА самолетного типа и двух управляемых авиационных бомб в среду утром в приграничном районе Курской области."Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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вооруженные силы украины, пво вс россии, курская область, алексей смирнов (политик)