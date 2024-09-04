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ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 04.09.2024 (обновлено: 19:45 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/pvo-1970625827.html
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье - РИА Новости, 04.09.2024
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье
Две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:40
2024-09-04T19:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
пво вс россии
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ранее он сообщил об уничтожении БПЛА самолетного типа и двух управляемых авиационных бомб в среду утром в приграничном районе Курской области."Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, пво вс россии, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ПВО ВС России, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
ПВО сбила две украинские управляемые авиабомбы в курском приграничье

Смирнов: ПВО сбила две управляемые авиабомбы ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Две управляемые авиабомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ранее он сообщил об уничтожении БПЛА самолетного типа и двух управляемых авиационных бомб в среду утром в приграничном районе Курской области.
"Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал Смирнов в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПВО ВС РоссииКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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