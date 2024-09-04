https://ria.ru/20240904/putin-1970586017.html

Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО

Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024

Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО

Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заместителю председателя... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:30

2024-09-04T17:30

2024-09-04T17:30

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заместителю председателя правительства РФ Юрию Трутневу вместе проехать по "ключевым точкам" ДФО. "Не знаю сейчас, когда по времени, но я думаю, что нужно будет обязательно нам проехать по этим ключевым точкам и посмотреть, как реально на месте идет работа", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)