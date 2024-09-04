https://ria.ru/20240904/putin-1970586017.html
Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО
Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО
Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заместителю председателя... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:30
2024-09-04T17:30
2024-09-04T17:30
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970564567_0:62:3074:1791_1920x0_80_0_0_3c4ae490db4c3f936624eaad78a4d74c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заместителю председателя правительства РФ Юрию Трутневу вместе проехать по "ключевым точкам" ДФО. "Не знаю сейчас, когда по времени, но я думаю, что нужно будет обязательно нам проехать по этим ключевым точкам и посмотреть, как реально на месте идет работа", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970564567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52619debc26d3ce46ff478c1be7fb3a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО
Путин на ВЭФ предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заместителю председателя правительства РФ Юрию Трутневу вместе проехать по "ключевым точкам" ДФО.
"Не знаю сейчас, когда по времени, но я думаю, что нужно будет обязательно нам проехать по этим ключевым точкам и посмотреть, как реально на месте идет работа", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.