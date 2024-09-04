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Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
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17:30 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970586017.html
Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО
Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО
Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заместителю председателя... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:30
2024-09-04T17:30
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заместителю председателя правительства РФ Юрию Трутневу вместе проехать по "ключевым точкам" ДФО. "Не знаю сейчас, когда по времени, но я думаю, что нужно будет обязательно нам проехать по этим ключевым точкам и посмотреть, как реально на месте идет работа", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО

Путин на ВЭФ предложил Трутневу вместе проехать по ключевым точкам в ДФО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заместителю председателя правительства РФ Юрию Трутневу вместе проехать по "ключевым точкам" ДФО.
"Не знаю сейчас, когда по времени, но я думаю, что нужно будет обязательно нам проехать по этим ключевым точкам и посмотреть, как реально на месте идет работа", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин провел совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО
Вчера, 17:17
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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