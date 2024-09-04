https://ria.ru/20240904/putin-1970563979.html
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО
Развитие авиационных перевозок и формирование новых, более удобных для граждан маршрутов являются приоритетом для Дальневосточного федерального округа, заявил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:41
2024-09-04T16:41
2024-09-04T16:49
владимир путин
экономика
россия
дальний восток
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие авиационных перевозок и формирование новых, более удобных для граждан маршрутов являются приоритетом для Дальневосточного федерального округа, заявил президент РФ Владимир Путин."Еще одна тема нашего совещания касается улучшения логистики, повышения транспортной доступности Дальнего Востока и связанности его регионов между собой", - сказал Путин на совещании по развитию инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ.Российский лидер отметил, что это непростая задача, учитывая огромную территорию округа."Здесь в числе приоритетов прежде всего развитие авиационных перевозок, формирование новых, более удобных для граждан маршрутов", - подчеркнул он.Путин рассказал, что объем воздушных перевозок по дальневосточным направлениям уверенно растет, за 10 лет пассажиропоток увеличился вдвое и в прошлом году составил 10,5 миллионов человек.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970565318.html
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владимир путин, экономика, россия, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владимир Путин, Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО
Путин: формирование более удобных авиамаршрутов — приоритет для ДФО