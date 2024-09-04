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Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
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16:41 04.09.2024 (обновлено: 16:49 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970563979.html
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО
Развитие авиационных перевозок и формирование новых, более удобных для граждан маршрутов являются приоритетом для Дальневосточного федерального округа, заявил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:41
2024-09-04T16:49
владимир путин
экономика
россия
дальний восток
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие авиационных перевозок и формирование новых, более удобных для граждан маршрутов являются приоритетом для Дальневосточного федерального округа, заявил президент РФ Владимир Путин."Еще одна тема нашего совещания касается улучшения логистики, повышения транспортной доступности Дальнего Востока и связанности его регионов между собой", - сказал Путин на совещании по развитию инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ.Российский лидер отметил, что это непростая задача, учитывая огромную территорию округа."Здесь в числе приоритетов прежде всего развитие авиационных перевозок, формирование новых, более удобных для граждан маршрутов", - подчеркнул он.Путин рассказал, что объем воздушных перевозок по дальневосточным направлениям уверенно растет, за 10 лет пассажиропоток увеличился вдвое и в прошлом году составил 10,5 миллионов человек.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970565318.html
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владимир путин, экономика, россия, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владимир Путин, Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО

Путин: формирование более удобных авиамаршрутов — приоритет для ДФО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие авиационных перевозок и формирование новых, более удобных для граждан маршрутов являются приоритетом для Дальневосточного федерального округа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще одна тема нашего совещания касается улучшения логистики, повышения транспортной доступности Дальнего Востока и связанности его регионов между собой", - сказал Путин на совещании по развитию инфраструктуры ДФО на полях ВЭФ.
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин призвал сделать российские самолеты конкурентноспособными
Вчера, 16:45
Российский лидер отметил, что это непростая задача, учитывая огромную территорию округа.
"Здесь в числе приоритетов прежде всего развитие авиационных перевозок, формирование новых, более удобных для граждан маршрутов", - подчеркнул он.
Путин рассказал, что объем воздушных перевозок по дальневосточным направлениям уверенно растет, за 10 лет пассажиропоток увеличился вдвое и в прошлом году составил 10,5 миллионов человек.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока
Вчера, 16:31
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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