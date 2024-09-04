https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html

Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока

Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024

Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума назвал туризм одной из основных линий развития... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:31

2024-09-04T16:31

2024-09-04T16:31

туризм

дальний восток

владимир путин

владивосток

россия

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока. "Развитие туризма на Дальнем Востоке - одна из генеральных линий развития региона в целом", - заявило Путин. Президент подчеркнул чрезвычайную важность раскрытия региона для возможного посещения. Путин напомнил, что ранее Владивосток был закрытым городом, представляющим собой по сути военно-морскую базу. "Теперь он процветает", - подытожил Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970557941.html

дальний восток

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ 2024-09-04T16:31 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, владимир путин, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет