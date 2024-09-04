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Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024
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Туризм
 
16:31 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html
Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока
Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024
Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума назвал туризм одной из основных линий развития... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:31
2024-09-04T16:31
туризм
дальний восток
владимир путин
владивосток
россия
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока. "Развитие туризма на Дальнем Востоке - одна из генеральных линий развития региона в целом", - заявило Путин. Президент подчеркнул чрезвычайную важность раскрытия региона для возможного посещения. Путин напомнил, что ранее Владивосток был закрытым городом, представляющим собой по сути военно-морскую базу. "Теперь он процветает", - подытожил Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970557941.html
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Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
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дальний восток, владимир путин, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет
Туризм, Дальний Восток, Владимир Путин, Владивосток, Россия, Дальневосточный федеральный университет
Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока

Владимир Путин назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума назвал туризм одной из основных линий развития Дальнего Востока.
"Развитие туризма на Дальнем Востоке - одна из генеральных линий развития региона в целом", - заявило Путин.
Президент подчеркнул чрезвычайную важность раскрытия региона для возможного посещения. Путин напомнил, что ранее Владивосток был закрытым городом, представляющим собой по сути военно-морскую базу.
"Теперь он процветает", - подытожил Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин на презентации результатов развития Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Вчера, 16:22
 
ТуризмДальний ВостокВладимир ПутинВладивостокРоссияДальневосточный федеральный университет
 
 
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