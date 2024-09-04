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Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса - РИА Новости, 04.09.2024
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15:51 04.09.2024 (обновлено: 17:20 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970548363.html
Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса
Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса - РИА Новости, 04.09.2024
Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса
Президент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:51
2024-09-04T17:20
генеральная прокуратура рф
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение излишних проверок бизнеса."Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию", — сказал он.По словам главы государства, контроль нужен для обеспечения безопасности граждан, но его механизм надо совершенствовать.Вопрос о сокращении числа проверок бизнеса поднял временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, модератор сессии "Сколько стоит контроль". По его словам, проверок должно быть меньше, а в индикаторах контрольно-надзорной деятельности нужно учитывать их эффективность для развития государства. Отдельные виды контроля имело бы смысл сменить на обязательное страхование, добавил врио губернатора. Он отметил, что это даст дополнительный прирост инвестиций, а сами бизнесмены будут страховать свою ответственность.Путин в ответ предложил ему сформулировать предложения для дальнейшего обсуждения.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html
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генеральная прокуратура рф, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса

Путин обсудит с Генпрокуратурой сокращение излишних проверок бизнеса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Кадр видео
Президент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение излишних проверок бизнеса.
«
"Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию", — сказал он.
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Индикаторы риска повышают эффективность проверок бизнеса
16 августа, 17:15
По словам главы государства, контроль нужен для обеспечения безопасности граждан, но его механизм надо совершенствовать.
Вопрос о сокращении числа проверок бизнеса поднял временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, модератор сессии "Сколько стоит контроль". По его словам, проверок должно быть меньше, а в индикаторах контрольно-надзорной деятельности нужно учитывать их эффективность для развития государства. Отдельные виды контроля имело бы смысл сменить на обязательное страхование, добавил врио губернатора.
Он отметил, что это даст дополнительный прирост инвестиций, а сами бизнесмены будут страховать свою ответственность.
Путин в ответ предложил ему сформулировать предложения для дальнейшего обсуждения.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин поддержал идею по облегченному визовому режиму на Дальнем Востоке
Вчера, 15:45
 
Генеральная прокуратура РФРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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