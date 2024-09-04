https://ria.ru/20240904/putin-1970548363.html

Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса

Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса - РИА Новости, 04.09.2024

Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса

Президент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:51

2024-09-04T15:51

2024-09-04T17:20

генеральная прокуратура рф

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970558440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b20522e54383c77af688d974645f628.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение излишних проверок бизнеса."Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию", — сказал он.По словам главы государства, контроль нужен для обеспечения безопасности граждан, но его механизм надо совершенствовать.Вопрос о сокращении числа проверок бизнеса поднял временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, модератор сессии "Сколько стоит контроль". По его словам, проверок должно быть меньше, а в индикаторах контрольно-надзорной деятельности нужно учитывать их эффективность для развития государства. Отдельные виды контроля имело бы смысл сменить на обязательное страхование, добавил врио губернатора. Он отметил, что это даст дополнительный прирост инвестиций, а сами бизнесмены будут страховать свою ответственность.Путин в ответ предложил ему сформулировать предложения для дальнейшего обсуждения.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html

https://ria.ru/20240904/putin-1970546713.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генеральная прокуратура рф, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)