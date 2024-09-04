Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса
Путин обсудит с Генпрокуратурой сокращение излишних проверок бизнеса
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Кадр видео
Президент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Кадр видео
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение излишних проверок бизнеса.
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"Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию", — сказал он.
Индикаторы риска повышают эффективность проверок бизнеса
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По словам главы государства, контроль нужен для обеспечения безопасности граждан, но его механизм надо совершенствовать.
Вопрос о сокращении числа проверок бизнеса поднял временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, модератор сессии "Сколько стоит контроль". По его словам, проверок должно быть меньше, а в индикаторах контрольно-надзорной деятельности нужно учитывать их эффективность для развития государства. Отдельные виды контроля имело бы смысл сменить на обязательное страхование, добавил врио губернатора.
Он отметил, что это даст дополнительный прирост инвестиций, а сами бизнесмены будут страховать свою ответственность.
Путин в ответ предложил ему сформулировать предложения для дальнейшего обсуждения.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.