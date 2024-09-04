https://ria.ru/20240904/putin-1970547595.html
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 - РИА Новости, 04.09.2024
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:48
2024-09-04T15:48
2024-09-04T15:54
экономика
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.Она прошла "на полях" форума."Ваша работа крайне важна, потому что вы не просто модераторы – вы обобщаете предложения коллег из бизнеса по лучшей организации работы на Дальнем Востоке, что чрезвычайно важно, и даете возможность органам власти, причем всех уровней, начиная от муниципалитетов и кончая федеральным правительством, сориентироваться в мерах поддержки развития экономики Дальнего Востока", - отметил глава государства.Во встрече приняли участие модератор сессии "Хорошо жить, где мы есть", губернатор Камчатского края, Владимир Солодов, модератор сессии "Сколько стоит контроль" врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин, модератор сессии "Опередить во что бы то ни стало", вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов, модератор сессии "Как инвестировать в условиях дорогих денег", первый зампред правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин, модератор сессии "Резервы развития Дальнего Востока", гендиректор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев, модератор сессии "Контейнерная логистика разворота на Восток", гендиректор "ФинИнвест" Александр Кахидзе, модератор сессии "Контейнерная логистика разворота на Восток", гендиректор компании "RussiaDiscovery" Вадим МамонтовВосточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970493454.html
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Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024.
2024-09-04T15:48
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024
Путин встретился с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума