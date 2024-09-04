Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 04.09.2024 (обновлено: 15:54 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970547595.html
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 - РИА Новости, 04.09.2024
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:48
2024-09-04T15:54
экономика
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970541285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d2cc19c8c6fb739898f1e4c371d9872.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.Она прошла "на полях" форума."Ваша работа крайне важна, потому что вы не просто модераторы – вы обобщаете предложения коллег из бизнеса по лучшей организации работы на Дальнем Востоке, что чрезвычайно важно, и даете возможность органам власти, причем всех уровней, начиная от муниципалитетов и кончая федеральным правительством, сориентироваться в мерах поддержки развития экономики Дальнего Востока", - отметил глава государства.Во встрече приняли участие модератор сессии "Хорошо жить, где мы есть", губернатор Камчатского края, Владимир Солодов, модератор сессии "Сколько стоит контроль" врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин, модератор сессии "Опередить во что бы то ни стало", вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов, модератор сессии "Как инвестировать в условиях дорогих денег", первый зампред правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин, модератор сессии "Резервы развития Дальнего Востока", гендиректор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев, модератор сессии "Контейнерная логистика разворота на Восток", гендиректор "ФинИнвест" Александр Кахидзе, модератор сессии "Контейнерная логистика разворота на Восток", гендиректор компании "RussiaDiscovery" Вадим МамонтовВосточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970493454.html
https://ria.ru/20240904/trutnev-1970529772.html
россия
дальний восток
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024.
2024-09-04T15:48
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970541285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0dbe5a466df1771257493051dc60db27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024

Путин встретился с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
Она прошла "на полях" форума.
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
ВЭФ послужит развитию экономик стран региона, уверен Путин
Вчера, 13:11
"Ваша работа крайне важна, потому что вы не просто модераторы – вы обобщаете предложения коллег из бизнеса по лучшей организации работы на Дальнем Востоке, что чрезвычайно важно, и даете возможность органам власти, причем всех уровней, начиная от муниципалитетов и кончая федеральным правительством, сориентироваться в мерах поддержки развития экономики Дальнего Востока", - отметил глава государства.
Во встрече приняли участие модератор сессии "Хорошо жить, где мы есть", губернатор Камчатского края, Владимир Солодов, модератор сессии "Сколько стоит контроль" врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин, модератор сессии "Опередить во что бы то ни стало", вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов, модератор сессии "Как инвестировать в условиях дорогих денег", первый зампред правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин, модератор сессии "Резервы развития Дальнего Востока", гендиректор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев, модератор сессии "Контейнерная логистика разворота на Восток", гендиректор "ФинИнвест" Александр Кахидзе, модератор сессии "Контейнерная логистика разворота на Восток", гендиректор компании "RussiaDiscovery" Вадим Мамонтов
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Трутнев о темпах развития Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Трутнев доложил Путину о темпах развития Дальнего Востока
Вчера, 15:15
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала