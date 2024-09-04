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Путин поддержал идею по облегченному визовому режиму на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
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15:45 04.09.2024 (обновлено: 17:53 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970546713.html
Путин поддержал идею по облегченному визовому режиму на Дальнем Востоке
Путин поддержал идею по облегченному визовому режиму на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
Путин поддержал идею по облегченному визовому режиму на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поддержал предложение по облегченному визовому режиму для посещения иностранцами регионов Дальнего Востока. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:45
2024-09-04T17:53
россия
дальний восток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
юго-восточная азия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по облегченному визовому режиму для посещения иностранцами регионов Дальнего Востока."Давайте, давайте. Это всё возможно сделать. Уверяю вас, это всё возможно сделать", - сказал Путин во время общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ, отвечая на предложение сократить число препятствий для приезда иностранцев в Россию.Также ему предложили отметить визовый режим для жителей Юго-Восточной Азии или сделать визу для них многократной и бесплатной."Предложение оформите. Я уверен, многие шаги навстречу будут сделаны", - отреагировал глава государства.Путин подчеркнул, что "раскрытие" данного региона для посещения туристами чрезвычайно важно. Он отметил, что многие правила принимались очень давно, сегодня эти запреты абсолютно неактуальны."В свое время весь Владивосток был закрыт, даже был закрыт и город, только, по сути, военно-морская база и всё, но теперь он процветает, можно так сказать. Поэтому я с вами полностью согласен, оформите всё, пожалуйста, с удовольствием вас поддержу", - сказал президент на предложение открыть регион для иностранных круизов.Он отметил, что развитие туризма на Дальнем Востоке - одна из генеральных линий развития региона в целом.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin--1970572152.html
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россия, дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , юго-восточная азия, общество
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Юго-Восточная Азия, Общество
Путин поддержал идею по облегченному визовому режиму на Дальнем Востоке

Путин поддержал облегчение визового режима для иностранцев на Дальнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по облегченному визовому режиму для посещения иностранцами регионов Дальнего Востока.
"Давайте, давайте. Это всё возможно сделать. Уверяю вас, это всё возможно сделать", - сказал Путин во время общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ, отвечая на предложение сократить число препятствий для приезда иностранцев в Россию.
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин поручил оформить предложения по полувагонам на Дальнем Востоке
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Также ему предложили отметить визовый режим для жителей Юго-Восточной Азии или сделать визу для них многократной и бесплатной.
"Предложение оформите. Я уверен, многие шаги навстречу будут сделаны", - отреагировал глава государства.
Путин подчеркнул, что "раскрытие" данного региона для посещения туристами чрезвычайно важно. Он отметил, что многие правила принимались очень давно, сегодня эти запреты абсолютно неактуальны.
"В свое время весь Владивосток был закрыт, даже был закрыт и город, только, по сути, военно-морская база и всё, но теперь он процветает, можно так сказать. Поэтому я с вами полностью согласен, оформите всё, пожалуйста, с удовольствием вас поддержу", - сказал президент на предложение открыть регион для иностранных круизов.
Он отметил, что развитие туризма на Дальнем Востоке - одна из генеральных линий развития региона в целом.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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РоссияДальний ВостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Юго-Восточная АзияОбщество
 
 
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