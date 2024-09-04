https://ria.ru/20240904/putin-1970490651.html

Путин проводит встречу с премьером Малайзии

Путин проводит встречу с премьером Малайзии - РИА Новости, 04.09.2024

Путин проводит встречу с премьером Малайзии

У России и Малайзии есть возможности для расширения двусторонней торговли, заявил Владимир Путин на встрече с премьером восточно-азиатского государства Анваром... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:00

2024-09-04T13:00

2024-09-04T13:43

малайзия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. У России и Малайзии есть возможности для расширения двусторонней торговли, заявил Владимир Путин на встрече с премьером восточно-азиатского государства Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума."Я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы (на ВЭФ-2024. — Прим. ред.) мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества. Сегодня оно где-то на уровне 3,5 миллиарда долларов, но, конечно, это не может нас удовлетворять, поскольку возможности у нас достаточно большие с обеих сторон", — сказал российский лидер.Ибрагим, в свою очередь, подчеркнул, что приехал на форум во главе представительной делегации и заявил о готовности Малайзии развивать сотрудничество с Россией во всех сферах."У нас большая делегация. Мы хотели показать, что мы искренне готовы и хотим расширять наше сотрудничество. Вы так много всего сделали и для нас в том числе, потому что мы сотрудничаем в самых разных сферах. <...> Я очень надеюсь, что наши отношения будут улучшаться: и личные, и между правительствами", — сказал премьер.Путин напомнил, что 5 сентября вместе с Ибрагимом выступит на пленарной сессии ВЭФ и выразил уверенность, что это будет полезное мероприятие, которое поможет сближению экономик региона."Будут наверняка полезные контакты не только с российскими коллегами, но и с представителями других государств. Конечно, я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества", — добавил глава государства.Он поблагодарил премьера за участие в форуме.Малайзия направила на форум во Владивостоке представительную делегацию. В ее состав вошли министр иностранных дел страны Мохамад Хасан, министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенку Зафрул Азиз и другие высокопоставленные лица. Малайзия в 2025 году станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970406559.html

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970181410.html

https://ria.ru/20240728/lavrov-1962458006.html

малайзия

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Встреча Путина с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Встреча Путина с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом 2024-09-04T13:00 true PT3M24S

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малайзия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)