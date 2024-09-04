https://ria.ru/20240904/putin-1970479129.html

Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани

Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.09.2024

Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии передать привет президенту страны Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:33

2024-09-04T12:33

2024-09-04T12:33

сербия

казань

россия

владимир путин

александр вучич

александр вулин

брикс

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии передать привет президенту страны Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. "Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате БРИКС "аутрич". Приглашение мы ему направили, надеюсь, господин президент этим воспользуется", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Их переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240812/serbiya-1965593756.html

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сербия, казань, россия, владимир путин, александр вучич, александр вулин, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)