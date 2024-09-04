https://ria.ru/20240904/putin-1970479129.html
Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани
Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.09.2024
Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии передать привет президенту страны Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:33
2024-09-04T12:33
2024-09-04T12:33
сербия
казань
россия
владимир путин
александр вучич
александр вулин
брикс
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии передать привет президенту страны Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. "Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате БРИКС "аутрич". Приглашение мы ему направили, надеюсь, господин президент этим воспользуется", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Их переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240812/serbiya-1965593756.html
сербия
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, казань, россия, владимир путин, александр вучич, александр вулин, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Сербия, Казань, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, Александр Вулин, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани
Путин: Вучичу отправили приглашение на мероприятия саммита БРИКС в Казани