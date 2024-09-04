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Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.09.2024
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12:33 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970479129.html
Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани
Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 04.09.2024
Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии передать привет президенту страны Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:33
2024-09-04T12:33
сербия
казань
россия
владимир путин
александр вучич
александр вулин
брикс
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии передать привет президенту страны Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. "Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате БРИКС "аутрич". Приглашение мы ему направили, надеюсь, господин президент этим воспользуется", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Их переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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сербия, казань, россия, владимир путин, александр вучич, александр вулин, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Сербия, Казань, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, Александр Вулин, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин надеется, что президент Сербии посетит саммит БРИКС в Казани

Путин: Вучичу отправили приглашение на мероприятия саммита БРИКС в Казани

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии передать привет президенту страны Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате "аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани.
"Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате БРИКС "аутрич". Приглашение мы ему направили, надеюсь, господин президент этим воспользуется", - сказал Путин в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
Их переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС
12 августа, 07:02
 
СербияКазаньРоссияВладимир ПутинАлександр ВучичАлександр ВулинБРИКСДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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