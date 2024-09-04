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Путин обсудит с Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию - РИА Новости, 04.09.2024
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12:33 04.09.2024 (обновлено: 12:34 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970478401.html
Путин обсудит с Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию
Путин обсудит с Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию - РИА Новости, 04.09.2024
Путин обсудит с Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с вице-премьером Сербии Александром Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:33
2024-09-04T12:34
экономика
сербия
россия
владивосток
владимир путин
александр вулин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с вице-премьером Сербии Александром Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают в марте 2025 года. "Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это корректно, на высоком уровне, все своевременно на очень хороших для Сербии условиях. Об этом тоже поговорим, там есть конкретные вещи, которые нужно уже решать, имею в виду, что в марте 2025 года уже истекает срок наших договоров по поставкам газа", - сказал Путин в ходе встречи с Вулиным. Переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970470243.html
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экономика, сербия, россия, владивосток, владимир путин, александр вулин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Сербия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Александр Вулин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин обсудит с Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию

Путин обсудит с вице-премьером Сербии Вулиным договоры по поставкам газа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин во время встречи в Дальневосточном федеральном университете. 4 сентября 2024
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин во время встречи в Дальневосточном федеральном университете. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин во время встречи в Дальневосточном федеральном университете. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с вице-премьером Сербии Александром Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают в марте 2025 года.
"Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это корректно, на высоком уровне, все своевременно на очень хороших для Сербии условиях. Об этом тоже поговорим, там есть конкретные вещи, которые нужно уже решать, имею в виду, что в марте 2025 года уже истекает срок наших договоров по поставкам газа", - сказал Путин в ходе встречи с Вулиным.
Переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин во время встречи в Дальневосточном федеральном университете. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин рассказал о роли России в обеспечении Сербии энергоресурсами
Вчера, 12:03
 
ЭкономикаСербияРоссияВладивостокВладимир ПутинАлександр ВулинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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