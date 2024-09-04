https://ria.ru/20240904/putin-1970478401.html

Путин обсудит с Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию

Путин обсудит с Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию - РИА Новости, 04.09.2024

Путин обсудит с Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с вице-премьером Сербии Александром Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:33

2024-09-04T12:33

2024-09-04T12:34

экономика

сербия

россия

владивосток

владимир путин

александр вулин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с вице-премьером Сербии Александром Вулиным договоры по поставкам газа в Сербию, сроки которых истекают в марте 2025 года. "Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это корректно, на высоком уровне, все своевременно на очень хороших для Сербии условиях. Об этом тоже поговорим, там есть конкретные вещи, которые нужно уже решать, имею в виду, что в марте 2025 года уже истекает срок наших договоров по поставкам газа", - сказал Путин в ходе встречи с Вулиным. Переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970470243.html

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экономика, сербия, россия, владивосток, владимир путин, александр вулин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)