https://ria.ru/20240904/putin-1970470680.html
Путин высказался о предстоящей поездке вице-премьера Сербии в Россию
Путин высказался о предстоящей поездке вице-премьера Сербии в Россию - РИА Новости, 04.09.2024
Путин высказался о предстоящей поездке вице-премьера Сербии в Россию
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вице-премьер Сербии Александр Вулин сможет оценить возможности сотрудничества Белграда с российским Дальним РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:04
2024-09-04T12:04
2024-09-04T12:09
сербия
белград (город)
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александр вулин
владимир путин
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вице-премьер Сербии Александр Вулин сможет оценить возможности сотрудничества Белграда с российским Дальним Востоком."Надеюсь, что ваша деловая поездка будет успешной и полезной, во всяком случае, удастся внимательно посмотреть и оценить возможности сотрудничества с таким большим и перспективным регионом Российской Федерации, как Дальний Восток", - заявил Путин на встрече Вулиным полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vef-1970433564.html
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сербия, белград (город), дальний восток, александр вулин, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Сербия, Белград (город), Дальний Восток, Александр Вулин, Владимир Путин, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин высказался о предстоящей поездке вице-премьера Сербии в Россию
Путин выразил надежду на сотрудничество Сербии с Дальним Востоком