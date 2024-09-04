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Путин высказался о предстоящей поездке вице-премьера Сербии в Россию - РИА Новости, 04.09.2024
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12:04 04.09.2024 (обновлено: 12:09 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970470680.html
Путин высказался о предстоящей поездке вице-премьера Сербии в Россию
Путин высказался о предстоящей поездке вице-премьера Сербии в Россию - РИА Новости, 04.09.2024
Путин высказался о предстоящей поездке вице-премьера Сербии в Россию
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вице-премьер Сербии Александр Вулин сможет оценить возможности сотрудничества Белграда с российским Дальним РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:04
2024-09-04T12:09
сербия
белград (город)
дальний восток
александр вулин
владимир путин
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вице-премьер Сербии Александр Вулин сможет оценить возможности сотрудничества Белграда с российским Дальним Востоком."Надеюсь, что ваша деловая поездка будет успешной и полезной, во всяком случае, удастся внимательно посмотреть и оценить возможности сотрудничества с таким большим и перспективным регионом Российской Федерации, как Дальний Восток", - заявил Путин на встрече Вулиным полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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сербия
белград (город)
дальний восток
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сербия, белград (город), дальний восток, александр вулин, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Сербия, Белград (город), Дальний Восток, Александр Вулин, Владимир Путин, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин высказался о предстоящей поездке вице-премьера Сербии в Россию

Путин выразил надежду на сотрудничество Сербии с Дальним Востоком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вице-премьер Сербии Александр Вулин сможет оценить возможности сотрудничества Белграда с российским Дальним Востоком.
"Надеюсь, что ваша деловая поездка будет успешной и полезной, во всяком случае, удастся внимательно посмотреть и оценить возможности сотрудничества с таким большим и перспективным регионом Российской Федерации, как Дальний Восток", - заявил Путин на встрече Вулиным полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Лихачев рассказал о планах по строительству АЭС на Дальнем Востоке
09:45
 
СербияБелград (город)Дальний ВостокАлександр ВулинВладимир ПутинРоссияДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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