https://ria.ru/20240904/putin-1970470243.html

Путин рассказал о роли России в обеспечении Сербии энергоресурсами

Путин рассказал о роли России в обеспечении Сербии энергоресурсами - РИА Новости, 04.09.2024

Путин рассказал о роли России в обеспечении Сербии энергоресурсами

Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергоресурсами на хороших для Белграда условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:03

2024-09-04T12:03

2024-09-04T12:14

россия

сербия

владимир путин

александр вулин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергоресурсами на хороших для Белграда условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума."Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это очень корректно, на высоком уровне, всё своевременно, на хороших, очень хороших для Сербии условиях", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970470680.html

россия

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россия, сербия, владимир путин, александр вулин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)