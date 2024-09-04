https://ria.ru/20240904/putin-1970470243.html
Путин рассказал о роли России в обеспечении Сербии энергоресурсами
Путин рассказал о роли России в обеспечении Сербии энергоресурсами - РИА Новости, 04.09.2024
Путин рассказал о роли России в обеспечении Сербии энергоресурсами
Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергоресурсами на хороших для Белграда условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:03
2024-09-04T12:03
2024-09-04T12:14
россия
сербия
владимир путин
александр вулин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергоресурсами на хороших для Белграда условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума."Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, делает это очень корректно, на высоком уровне, всё своевременно, на хороших, очень хороших для Сербии условиях", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, сербия, владимир путин, александр вулин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Сербия, Владимир Путин, Александр Вулин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о роли России в обеспечении Сербии энергоресурсами
Путин: Россия обеспечивает Сербию энергоресурсами на хороших условиях