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Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая - РИА Новости, 04.09.2024
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11:19 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970457621.html
Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая
Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая - РИА Новости, 04.09.2024
Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владивосток станет хорошим местом притяжения для культурных обменов с Китаем и туристов из КНР. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:19
2024-09-04T11:19
владивосток
китай
россия
владимир путин
хань чжэн
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владивосток станет хорошим местом притяжения для культурных обменов с Китаем и туристов из КНР. "Надеюсь, что Владивосток будет тоже хорошим центром притяжения для культурных обменов и для туристов из нашей страны, из России, со всего мира, но и прежде всего из дружественного Китая", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владивосток, китай, россия, владимир путин, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Китай, Россия, Владимир Путин, Хань Чжэн, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая

Путин: Владивосток станет хорошим местом притяжения для культурных обменов с КНР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владивосток станет хорошим местом притяжения для культурных обменов с Китаем и туристов из КНР.
"Надеюсь, что Владивосток будет тоже хорошим центром притяжения для культурных обменов и для туристов из нашей страны, из России, со всего мира, но и прежде всего из дружественного Китая", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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ВладивостокКитайРоссияВладимир ПутинХань ЧжэнДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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