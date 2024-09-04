https://ria.ru/20240904/putin-1970457621.html

Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая

Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая - РИА Новости, 04.09.2024

Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владивосток станет хорошим местом притяжения для культурных обменов с Китаем и туристов из КНР. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:19

2024-09-04T11:19

2024-09-04T11:19

владивосток

китай

россия

владимир путин

хань чжэн

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владивосток станет хорошим местом притяжения для культурных обменов с Китаем и туристов из КНР. "Надеюсь, что Владивосток будет тоже хорошим центром притяжения для культурных обменов и для туристов из нашей страны, из России, со всего мира, но и прежде всего из дружественного Китая", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

владивосток

китай

россия

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владивосток, китай, россия, владимир путин, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)