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Путин поблагодарил зампреда КНР за сопровождение делегации в Харбине - РИА Новости, 04.09.2024
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11:07 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/putin-1970453730.html
Путин поблагодарил зампреда КНР за сопровождение делегации в Харбине
Путин поблагодарил зампреда КНР за сопровождение делегации в Харбине - РИА Новости, 04.09.2024
Путин поблагодарил зампреда КНР за сопровождение делегации в Харбине
Президент России Владимир Путин на встрече в рамках Восточного экономического форума поблагодарил заместителя председателя КНР Хань Чжэна за сопровождение... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:07
2024-09-04T11:07
китай
харбин
россия
владимир путин
хань чжэн
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в рамках Восточного экономического форума поблагодарил заместителя председателя КНР Хань Чжэна за сопровождение российской делегации в Харбине во время визита в Китай в мае. "Я очень хорошо помню, как мы вместе с вами совсем недавно работали вместе в Харбине. И хочу вас поблагодарить за то, что вы не формально исполнили поручение председателя Китайской Народной Республики по сопровождению нашей делегации, принимали активное участие в этой совместной работе", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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китай, харбин, россия, владимир путин, хань чжэн, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Китай, Харбин, Россия, Владимир Путин, Хань Чжэн, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин поблагодарил зампреда КНР за сопровождение делегации в Харбине

Путин поблагодарил Хань Чжэна за сопровождение российской делегации в Харбине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в рамках Восточного экономического форума поблагодарил заместителя председателя КНР Хань Чжэна за сопровождение российской делегации в Харбине во время визита в Китай в мае.
"Я очень хорошо помню, как мы вместе с вами совсем недавно работали вместе в Харбине. И хочу вас поблагодарить за то, что вы не формально исполнили поручение председателя Китайской Народной Республики по сопровождению нашей делегации, принимали активное участие в этой совместной работе", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Россия и Китай". На Западе увидели опасную тенденцию
28 августа, 16:45
 
КитайХарбинРоссияВладимир ПутинХань ЧжэнДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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