https://ria.ru/20240904/putin-1970433966.html

Путин передал пожелания бойцам Тихоокеанского флота в зоне СВО

Путин передал пожелания бойцам Тихоокеанского флота в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024

Путин передал пожелания бойцам Тихоокеанского флота в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота обратил внимание на необходимость выполнения задачи... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:47

2024-09-04T09:47

2024-09-04T10:25

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота обратил внимание на необходимость выполнения задачи обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас принимают участие в боевых действиях."В зоне боевых действий, в зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром бригады 155-й, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что все это в повестке дня и все эти вопросы решаются", - сказал Путин.Он передал "самые лучшие пожелания" бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас "очень ответственные задачи"."Все задачи будут выполнены", - сказал в ответ командующий ТОФ.

https://ria.ru/20240904/svo-1970401137.html

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тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, космос - риа наука, россия, владимир путин