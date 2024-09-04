https://ria.ru/20240904/putin-1970433966.html
Путин передал пожелания бойцам Тихоокеанского флота в зоне СВО
Путин передал пожелания бойцам Тихоокеанского флота в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин передал пожелания бойцам Тихоокеанского флота в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота обратил внимание на необходимость выполнения задачи... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:47
2024-09-04T09:47
2024-09-04T10:25
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота обратил внимание на необходимость выполнения задачи обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас принимают участие в боевых действиях."В зоне боевых действий, в зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром бригады 155-й, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что все это в повестке дня и все эти вопросы решаются", - сказал Путин.Он передал "самые лучшие пожелания" бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас "очень ответственные задачи"."Все задачи будут выполнены", - сказал в ответ командующий ТОФ.
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Специальная военная операция на Украине, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин передал пожелания бойцам Тихоокеанского флота в зоне СВО
Путин бойцам Тихоокеанского флота: боевые задачи они выполняют блестяще
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота обратил внимание на необходимость выполнения задачи обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас принимают участие в боевых действиях.
"В зоне боевых действий, в зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром бригады 155-й, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что все это в повестке дня и все эти вопросы решаются", - сказал Путин.
Он передал "самые лучшие пожелания" бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас "очень ответственные задачи".
"Все задачи будут выполнены", - сказал в ответ командующий ТОФ
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