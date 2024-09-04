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Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии - РИА Новости, 04.09.2024
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08:57 04.09.2024 (обновлено: 10:14 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970423495.html
Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии
Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии - РИА Новости, 04.09.2024
Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии
Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрит корвет "Резкий". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:57
2024-09-04T10:14
владивосток
россия
комсомольск-на-амуре
владимир путин
амурский судостроительный завод
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрит корвет "Резкий".В пункт базирования президент РФ прибыл на катере командующего Тихоокеанским флотом "Ураган".Глава государства поднялся на борт корвета, где его встретили командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина, командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ Алексей Сысуев и командир корвета Евгений Ковалев.Командующий флотилией рассказал президенту РФ о силах, средствах и организации вверенного ему подразделения, а также о планах развития инфраструктуры базирования и социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей.После этого командир корвета пригласил Путина внутрь корабля, где проводил по расположению боевых частей и рассказал об особенностях работы моряков."Резкий" - четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота. Корабль был заложен в Комсомольске-на-Амуре первого июля 2016 года. В 2021 году корвет прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Принят в состав ВМФ 14 сентября 2023 года.Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, также удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки."Резкий" вооружен противокорабельным ракетным комплексом "Уран" и ЗРК "Редут", торпедами и мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийской установкой АК-190, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками. Регулярно участвует в учениях флота с применением вооружения.
https://ria.ru/20240904/putin-1970413559.html
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Путин в пункте базирования Приморской флотилии во Владивостоке
Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрит корвет "Резкий"
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владивосток, россия, комсомольск-на-амуре, владимир путин, амурский судостроительный завод
Владивосток, Россия, Комсомольск-на-Амуре, Владимир Путин, Амурский судостроительный завод
Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии

Путин осмотрит корвет "Резкий" в пункте базирования Приморской флотилии

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрит корвет "Резкий".
В пункт базирования президент РФ прибыл на катере командующего Тихоокеанским флотом "Ураган".
Глава государства поднялся на борт корвета, где его встретили командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина, командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ Алексей Сысуев и командир корвета Евгений Ковалев.
Командующий флотилией рассказал президенту РФ о силах, средствах и организации вверенного ему подразделения, а также о планах развития инфраструктуры базирования и социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей.
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После этого командир корвета пригласил Путина внутрь корабля, где проводил по расположению боевых частей и рассказал об особенностях работы моряков.
"Резкий" - четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота. Корабль был заложен в Комсомольске-на-Амуре первого июля 2016 года. В 2021 году корвет прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Принят в состав ВМФ 14 сентября 2023 года.
Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, также удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
"Резкий" вооружен противокорабельным ракетным комплексом "Уран" и ЗРК "Редут", торпедами и мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийской установкой АК-190, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками. Регулярно участвует в учениях флота с применением вооружения.
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ВладивостокРоссияКомсомольск-на-АмуреВладимир ПутинАмурский судостроительный завод
 
 
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