https://ria.ru/20240904/putin-1970413559.html

Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке

Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024

Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин осмотрел с катера участок для новой верфи во Владивостоке, где будут строиться суда для коммерческого флота. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:27

2024-09-04T08:27

2024-09-04T12:25

экономика

россия

владивосток

дальний восток

дмитрий песков

владимир путин

андрей костин (банкир)

объединенная судостроительная корпорация

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел с катера участок для новой верфи во Владивостоке, где будут строиться суда для коммерческого флота. Глава государства поднялся на борт катера на причале острова Русский. Его сопровождали и давали пояснения вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, банк ВТБ и ОСК прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, а именно на строительстве балкеров, танкеров и контейнеровозов. Предполагается разместить площадку во владивостокской бухте Промежуточная. Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор этого места, Песков назвал климатические условия, позволяющие максимально расширить производственный период, близость к развитым торговым путям и инфраструктуре, а также возможность промышленной кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "Важен также доступ к трудовым ресурсам Владивостока, возможность развития необходимой жилой инфраструктуры для работников", — добавил пресс-секретарь. Он напомнил, что сейчас в городе Большой Камень уже работает верфь по крупнотоннажному судостроению. Наличие второго мощного предприятия позволит ускоренными темпами заместить иностранные суда в торговом флоте и обеспечить экономический суверенитет России в сфере морской торговли, заключил Песков.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240904/putin-1970376976.html

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владивосток

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Президент с борта катера осматривает площадку для строительства верфи Президент с борта катера в бухте Промежуточная осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте. 2024-09-04T08:27 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, дальний восток, дмитрий песков, владимир путин, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация