Рейтинг@Mail.ru
Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 04.09.2024 (обновлено: 12:25 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970413559.html
Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке
Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин осмотрел с катера участок для новой верфи во Владивостоке, где будут строиться суда для коммерческого флота. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:27
2024-09-04T12:25
экономика
россия
владивосток
дальний восток
дмитрий песков
владимир путин
андрей костин (банкир)
объединенная судостроительная корпорация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970473879_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_ad9d87d76ce0c5a8382ba36869402193.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел с катера участок для новой верфи во Владивостоке, где будут строиться суда для коммерческого флота. Глава государства поднялся на борт катера на причале острова Русский. Его сопровождали и давали пояснения вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, банк ВТБ и ОСК прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, а именно на строительстве балкеров, танкеров и контейнеровозов. Предполагается разместить площадку во владивостокской бухте Промежуточная. Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор этого места, Песков назвал климатические условия, позволяющие максимально расширить производственный период, близость к развитым торговым путям и инфраструктуре, а также возможность промышленной кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "Важен также доступ к трудовым ресурсам Владивостока, возможность развития необходимой жилой инфраструктуры для работников", — добавил пресс-секретарь. Он напомнил, что сейчас в городе Большой Камень уже работает верфь по крупнотоннажному судостроению. Наличие второго мощного предприятия позволит ускоренными темпами заместить иностранные суда в торговом флоте и обеспечить экономический суверенитет России в сфере морской торговли, заключил Песков.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240904/putin-1970376976.html
россия
владивосток
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Президент с борта катера осматривает площадку для строительства верфи
Президент с борта катера в бухте Промежуточная осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте.
2024-09-04T08:27
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970473879_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a35994dd024fc0fdaab0cacd579e8028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, дальний восток, дмитрий песков, владимир путин, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация
Экономика, Россия, Владивосток, Дальний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Объединенная судостроительная корпорация
Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке

Путин осмотрел с катера участок для новой верфи в Приморье

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная. 4 сентября 2024
Президент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел с катера участок для новой верфи во Владивостоке, где будут строиться суда для коммерческого флота.
Глава государства поднялся на борт катера на причале острова Русский. Его сопровождали и давали пояснения вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, банк ВТБ и ОСК прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, а именно на строительстве балкеров, танкеров и контейнеровозов. Предполагается разместить площадку во владивостокской бухте Промежуточная. Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор этого места, Песков назвал климатические условия, позволяющие максимально расширить производственный период, близость к развитым торговым путям и инфраструктуре, а также возможность промышленной кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Важен также доступ к трудовым ресурсам Владивостока, возможность развития необходимой жилой инфраструктуры для работников", — добавил пресс-секретарь.
Он напомнил, что сейчас в городе Большой Камень уже работает верфь по крупнотоннажному судостроению. Наличие второго мощного предприятия позволит ускоренными темпами заместить иностранные суда в торговом флоте и обеспечить экономический суверенитет России в сфере морской торговли, заключил Песков.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин на ВЭФ обсудит развитие Дальнего Востока
00:05
 
ЭкономикаРоссияВладивостокДальний ВостокДмитрий ПесковВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)Объединенная судостроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала