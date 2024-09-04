Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке
Путин осмотрел с катера участок для новой верфи в Приморье
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная. 4 сентября 2024
© POOL
Президент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная. 4 сентября 2024
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел с катера участок для новой верфи во Владивостоке, где будут строиться суда для коммерческого флота.
Глава государства поднялся на борт катера на причале острова Русский. Его сопровождали и давали пояснения вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, банк ВТБ и ОСК прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, а именно на строительстве балкеров, танкеров и контейнеровозов. Предполагается разместить площадку во владивостокской бухте Промежуточная. Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор этого места, Песков назвал климатические условия, позволяющие максимально расширить производственный период, близость к развитым торговым путям и инфраструктуре, а также возможность промышленной кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Важен также доступ к трудовым ресурсам Владивостока, возможность развития необходимой жилой инфраструктуры для работников", — добавил пресс-секретарь.
Он напомнил, что сейчас в городе Большой Камень уже работает верфь по крупнотоннажному судостроению. Наличие второго мощного предприятия позволит ускоренными темпами заместить иностранные суда в торговом флоте и обеспечить экономический суверенитет России в сфере морской торговли, заключил Песков.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.