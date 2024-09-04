https://ria.ru/20240904/putin--1970568800.html

Путин отметил героизм жителей Петропавловска-Камчатского в 1854 году

Путин отметил героизм жителей Петропавловска-Камчатского в 1854 году - РИА Новости, 04.09.2024

Путин отметил героизм жителей Петропавловска-Камчатского в 1854 году

Президент РФ Владимир Путин отметил, что благодаря своему героизму жители Петропавловска-Камчатского смогли разгромить англо-французскую эскадру вблизи своего... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:55

2024-09-04T16:55

2024-09-04T16:55

дальний восток

россия

петропавловск-камчатский

владимир солодов

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что благодаря своему героизму жители Петропавловска-Камчатского смогли разгромить англо-французскую эскадру вблизи своего города в 1854 году и дать эффективный отпор противнику. В ходе общения Путина с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума губернатор Камчатского Края Владимир Солодов рассказал президенту о сегодняшней памятной для Дальнего Востока дате. "Я бы хотел начать с того, чтобы отметить значимое событие, которое сегодня мы отмечаем для всего Дальнего Востока. Ровно 170 лет назад, в 1854 году, англо-французская эскадра была разгромлена вблизи отдаленного, совсем маленького, никому тогда не известного города, который называется Петропавловск-Камчатский", - сказал Солодов на полях ВЭФ. Он отметил, что это очень памятная и символичная дата для жителей Дальнего Востока. "Благородя героизму достаточно небольшого отряда наших военных и добровольцев, местных жителей, которые дали беспрецедентно героический и очень эффективный с военной точки зрения отпор противнику (удалось разгромить эскадру – ред.)", - подчеркнул Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vladivostok--1970551353.html

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дальний восток

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петропавловск-камчатский

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дальний восток, россия, петропавловск-камчатский, владимир солодов, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, общество