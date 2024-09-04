https://ria.ru/20240904/putin--1970558257.html

Путин поддержал идею по созданию программы научного развития для ДФО

Путин поддержал идею по созданию программы научного развития для ДФО - РИА Новости, 04.09.2024

Путин поддержал идею по созданию программы научного развития для ДФО

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ поддержал идею сформировать программу научно-технологического развития для... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:24

2024-09-04T16:24

2024-09-04T17:17

владимир путин

наука

россия

владивосток

курчатовский институт

дальневосточный федеральный университет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ поддержал идею сформировать программу научно-технологического развития для Дальневосточного федерального округа (ДФО).В рамках дискуссии вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов предложил сформировать отдельную программу научно-технологичного развития ДФО по типу уже существующих разработок, а также задействовать механизм головных научных организаций, координирующих эту работу."И по поводу программы – это очень правильно. Это хорошую базу создаст для развития регионов в целом. Хорошо", - сказал Путин.Также в ходе обсуждения глава государства поручил вице-премьеру и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу проконтролировать выделение бюджетных средств на создание синхротрона "РИФ" на острове Русский."Нужно обязательно отследить, чтобы в бюджетном процессе это учитывалось: 2025-2026-е годы, чтобы не выбросили, не зачистили. Иначе они сейчас работу проведут, а потом она встанет в связи с отсутствием финансирования. Нужно обязательно это довести до конца", - сказал Путин Трутневу.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ 2024-09-04T16:24 true PT1M18S

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владимир путин, россия, владивосток, курчатовский институт, дальневосточный федеральный университет, общество