https://ria.ru/20240904/putin--1970558257.html
Путин поддержал идею по созданию программы научного развития для ДФО
Путин поддержал идею по созданию программы научного развития для ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Путин поддержал идею по созданию программы научного развития для ДФО
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ поддержал идею сформировать программу научно-технологического развития для... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:24
2024-09-04T16:24
2024-09-04T17:17
владимир путин
наука
россия
владивосток
курчатовский институт
дальневосточный федеральный университет
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ поддержал идею сформировать программу научно-технологического развития для Дальневосточного федерального округа (ДФО).В рамках дискуссии вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов предложил сформировать отдельную программу научно-технологичного развития ДФО по типу уже существующих разработок, а также задействовать механизм головных научных организаций, координирующих эту работу."И по поводу программы – это очень правильно. Это хорошую базу создаст для развития регионов в целом. Хорошо", - сказал Путин.Также в ходе обсуждения глава государства поручил вице-премьеру и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу проконтролировать выделение бюджетных средств на создание синхротрона "РИФ" на острове Русский."Нужно обязательно отследить, чтобы в бюджетном процессе это учитывалось: 2025-2026-е годы, чтобы не выбросили, не зачистили. Иначе они сейчас работу проведут, а потом она встанет в связи с отсутствием финансирования. Нужно обязательно это довести до конца", - сказал Путин Трутневу.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
2024-09-04T16:24
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владимир путин, россия, владивосток, курчатовский институт, дальневосточный федеральный университет, общество
Владимир Путин, Наука, Россия, Владивосток, Курчатовский институт, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Путин поддержал идею по созданию программы научного развития для ДФО
Путин поддержал идею по созданию программы технологического развития для ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ поддержал идею сформировать программу научно-технологического развития для Дальневосточного федерального округа (ДФО).
В рамках дискуссии вице-президент НИЦ "Курчатовский институт
" Александр Благов предложил сформировать отдельную программу научно-технологичного развития ДФО по типу уже существующих разработок, а также задействовать механизм головных научных организаций, координирующих эту работу.
"И по поводу программы – это очень правильно. Это хорошую базу создаст для развития регионов в целом. Хорошо", - сказал Путин.
Также в ходе обсуждения глава государства поручил вице-премьеру и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу проконтролировать выделение бюджетных средств на создание синхротрона "РИФ" на острове Русский.
"Нужно обязательно отследить, чтобы в бюджетном процессе это учитывалось: 2025-2026-е годы, чтобы не выбросили, не зачистили. Иначе они сейчас работу проведут, а потом она встанет в связи с отсутствием финансирования. Нужно обязательно это довести до конца", - сказал Путин Трутневу.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.