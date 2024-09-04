https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html
Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке
Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума по видеосвязи принимает участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:53
2024-09-04T15:53
2024-09-04T15:53
экономика
дальний восток
владивосток
приморский край
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970532096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c69fc81a3533ecf7f2a9db8b6030a3c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума по видеосвязи принимает участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Запуск объектов проходит в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства примет участие в ВЭФ-2024. Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта "Суходол" в бухте Тепляковского в Приморском крае. Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 миллионов тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре. Президент поздравил коллектив порта и обратил внимание на то, что они используют современное оборудование, из-за которого практически не появляется пыли. В Приморском крае при участии президента также был открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодняшний день завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, при участии президента был осуществлен запуск горно-обогатительного комбината "Озерный" на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 миллиарда рублей. Мощность предприятия достигает 6 миллионов тонн руды в год. В ходе запуска Путину доложили, что предприятие еще в течение шести месяцев будет добирать персонал, сейчас в компании работают уже более 700 человек. Президент назвал это число "приличным". "В добрый час, начинайте", - сказал Путин. В заключение президент поздравил предприятия с запуском и поблагодарил руководителей финансовых организаций, которые обеспечили необходимый объем финансирования. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970547595.html
https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html
https://ria.ru/20240904/trutnev-1970529772.html
дальний восток
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970532096_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_858888680f486163e1c09e5d150994ef.jpg
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
2024-09-04T15:53
true
PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, владивосток, приморский край, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Приморский край, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке
Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума по видеосвязи принимает участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке.
Запуск объектов проходит в ходе рабочей поездки президента во Владивосток
, где глава государства примет участие в ВЭФ-2024.
Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта "Суходол" в бухте Тепляковского в Приморском крае
. Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 миллионов тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.
Президент поздравил коллектив порта и обратил внимание на то, что они используют современное оборудование, из-за которого практически не появляется пыли.
В Приморском крае при участии президента также был открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодняшний день завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тысяч тонн продукции в год.
Кроме того, при участии президента был осуществлен запуск горно-обогатительного комбината "Озерный" на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 миллиарда рублей. Мощность предприятия достигает 6 миллионов тонн руды в год.
В ходе запуска Путину доложили, что предприятие еще в течение шести месяцев будет добирать персонал, сейчас в компании работают уже более 700 человек. Президент назвал это число "приличным".
"В добрый час, начинайте", - сказал Путин.
В заключение президент поздравил предприятия с запуском и поблагодарил руководителей финансовых организаций, которые обеспечили необходимый объем финансирования.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.