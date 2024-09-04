https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html

Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке

Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024

Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума по видеосвязи принимает участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:53

2024-09-04T15:53

2024-09-04T15:53

экономика

дальний восток

владивосток

приморский край

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума по видеосвязи принимает участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Запуск объектов проходит в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства примет участие в ВЭФ-2024. Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта "Суходол" в бухте Тепляковского в Приморском крае. Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 миллионов тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре. Президент поздравил коллектив порта и обратил внимание на то, что они используют современное оборудование, из-за которого практически не появляется пыли. В Приморском крае при участии президента также был открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодняшний день завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, при участии президента был осуществлен запуск горно-обогатительного комбината "Озерный" на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 миллиарда рублей. Мощность предприятия достигает 6 миллионов тонн руды в год. В ходе запуска Путину доложили, что предприятие еще в течение шести месяцев будет добирать персонал, сейчас в компании работают уже более 700 человек. Президент назвал это число "приличным". "В добрый час, начинайте", - сказал Путин. В заключение президент поздравил предприятия с запуском и поблагодарил руководителей финансовых организаций, которые обеспечили необходимый объем финансирования. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970547595.html

https://ria.ru/20240829/putin-1969198352.html

https://ria.ru/20240904/trutnev-1970529772.html

дальний восток

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Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ 2024-09-04T15:53 true PT1M18S

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экономика, дальний восток, владивосток, приморский край, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)