https://ria.ru/20240904/psb-1970503947.html

ПСБ выступил с инициативами по развитию национального ЭКГ-рейтинга

ПСБ выступил с инициативами по развитию национального ЭКГ-рейтинга - РИА Новости, 04.09.2024

ПСБ выступил с инициативами по развитию национального ЭКГ-рейтинга

Для максимально эффективного развития и дальнейшего продвижения проекта национального ЭКГ-рейтинга (экология, кадры, государство) необходимо сформировать... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:47

2024-09-04T13:47

2024-09-04T13:47

россия

екатерина кузьмина

игорь щеголев

сергей катырин

псб (банк псб)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Для максимально эффективного развития и дальнейшего продвижения проекта национального ЭКГ-рейтинга (экология, кадры, государство) необходимо сформировать Экспертный совет, в который войдут представители органов власти, российского бизнеса и специалисты по устойчивому развитию, считает вице-президент, начальник управления устойчивого развития ПСБ Екатерина Кузьмина. С таким предложением она выступила на пленарной сессии "Ответственный бизнес как основа устойчивого развития государства" в рамках Восточного экономического форума. "Создание в России своего рейтинга социальной ответственности бизнеса – важное событие в повестке устойчивого развития государства. Это дает нам огромное поле для деятельности, поиска новых механизмов развития для достижения национальных целей. При этом работа предстоит практически ручная, так как рейтинг уникален и по масштабам, и по возможностям. Охват рейтинга за два года вырос с 40 тысяч компаний в ЦФО до семи миллионов предпринимателей из всех регионов страны — впечатляющие результаты. Поэтому предлагаю создать Экспертный совет, который будет координировать эту работу и продвигать рейтинг и в регионах, и среди бизнес-сообщества", – заявила Кузьмина, слова которой приводит пресс-служба банка. ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство) — это комплексная оценка "здоровья" российских предприятий, определение уровня их благонадежности, социальной и экологической ответственности. Национальный рейтинг запущен в 2023 году. Компании с самым высоким рейтингом могут рассчитывать на дополнительные преференции и государственные меры поддержки, в том числе на специальные региональные льготы. ЭКГ-рейтинг по количеству участников на сегодняшний день является самым обширным в мире. В ходе сессии эксперты обсудили динамику развития ЭКГ-рейтинга, существующие меры государственной поддержки и мотивацию ответственных предпринимателей на региональном уровне, практики, которые реализует бизнес, чтобы быть "ответственным", информационную поддержку и дальнейшие перспективы проекта. В заседании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев, ректор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов, представители федеральных и региональных ведомств, руководители бизнеса.

https://ria.ru/20240904/zhile-1970447844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, екатерина кузьмина, игорь щеголев, сергей катырин, псб (банк псб)