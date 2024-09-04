В дальневосточных вузах будут развивать передовые образовательные проекты
На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.
На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.
На форуме проходит сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире".
На форуме проходит сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире".
На сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше" рассказали какие расширенные возможности для развития экспортного потенциала имеют компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
На сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше" рассказали какие расширенные возможности для развития экспортного потенциала имеют компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров.
Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров.
На фото: посетители делают фото на фоне стенда Sputnik.
На фото: посетители делают фото на фоне стенда Sputnik.
Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях ВЭФ.
Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях ВЭФ.
Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.
Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.
На Восточном экономическом форуме состоялся забег "За дружбу в спорте", который выиграли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и Мария Карпова.
На Восточном экономическом форуме состоялся забег "За дружбу в спорте", который выиграли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и Мария Карпова.
Стенд компании Кибер моторика демонстрирует киберпротезы.
Стенд компании Кибер моторика демонстрирует киберпротезы.
На фото: техника и оборудование для тушения пожаров.
На фото: техника и оборудование для тушения пожаров.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.
На фото: посетители форума на фотовыставке.
На фото: посетители форума на фотовыставке.
На фото: посетители используют виброкресла для расслабления.
На фото: посетители используют виброкресла для расслабления.
На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.
На форуме проходит сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире".
На сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше" рассказали какие расширенные возможности для развития экспортного потенциала имеют компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров.
На фото: посетители делают фото на фоне стенда Sputnik.
Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях ВЭФ.
Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.
На Восточном экономическом форуме состоялся забег "За дружбу в спорте", который выиграли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и Мария Карпова.
Стенд компании Кибер моторика демонстрирует киберпротезы.
На фото: техника и оборудование для тушения пожаров.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.
На фото: посетители форума на фотовыставке.
На фото: посетители используют виброкресла для расслабления.