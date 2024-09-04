https://ria.ru/20240904/proekty-1970490881.html

В дальневосточных вузах будут развивать передовые образовательные проекты

В дальневосточных вузах будут развивать передовые образовательные проекты - РИА Новости, 04.09.2024

В дальневосточных вузах будут развивать передовые образовательные проекты

Передовые образовательные проекты будут выполняться в университетах Дальнего Востока, это предусмотрено соглашением о развитии образования в регионе,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:00

2024-09-04T13:00

2024-09-04T13:05

дальний восток

арктика

владивосток

иннопрактика

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Передовые образовательные проекты будут выполняться в университетах Дальнего Востока, это предусмотрено соглашением о развитии образования в регионе, подписанном в среду в рамках Восточного экономического форума-2024. Соглашение подписали АНО "ЦРО "Интеграция" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Целью соглашения является совместное создание экосистемы для интеграции вузов Дальневосточного федерального округа, а также трансфер передовых компетенций в систему образования Дальнего Востока и ее продвижение. Кроме этого, стороны намерены реализовывать отдельные проекты в области ранней профессиональной ориентации, разработанные с учетом локальных особенностей дальневосточного региона. "Университеты Дальнего Востока становятся центрами притяжения и развития компетенций как для молодых людей, так и специалистов, желающих изменить или ускорить движение по карьерной лестнице. Совместная деятельность АНО "ЦРО "Интеграция" и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики позволит реализовать передовые образовательные проекты и сократить отток кадров с Дальнего Востока", - отметил генеральный директор АНО "ЦРО "Интеграция" Владимир Авдеенко. "Для того, чтобы системно работать с вузами Дальневосточного федерального округа, объединить их научный и исследовательский потенциал, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с "Интеграцией" планирует использовать лучшие мировые практики и доказавшие эффективность инструменты. Особенно важным это представляется сейчас, когда Дальний Восток и Арктика сталкиваются с оттоком молодых людей в другие регионы. Дальневосточные университеты трансформируются в социальные хабы и будут вносить огромный вклад в развитие региона, предлагая студентам, выпускникам, ученым самые разные жизненные траектории и поддерживая их реализацию", – в свою очередь сказал исполнительный директор по социальному развитию АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Гасан Гасанбалаев. АНО "Центр развития образования "Интеграция" создано в 2023 году при поддержке компании "Иннопрактика". АНО "ЦРО "Интеграция" содействует переходу высшего российского образования к модели "Университет 3.0" и развивает инициативы, направленные на формирование системы раннего аграрного образования. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Развитие биотехнологий и их вклад в технологический суверенитет России обсудили на ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/dvfu-1970122931.html

дальний восток

арктика

владивосток

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дальний восток, арктика, владивосток, иннопрактика, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество