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В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве у участника СВО - РИА Новости, 04.09.2024
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11:06 04.09.2024 (обновлено: 11:07 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/primore-1970453536.html
В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве у участника СВО
В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве у участника СВО - РИА Новости, 04.09.2024
В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве у участника СВО
Уссурийский районный суд Приморского края заключил под стражу мужчину, подозреваемого в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у участника СВО, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:06
2024-09-04T11:07
происшествия
россия
приморский край
уссурийский городской округ
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Уссурийский районный суд Приморского края заключил под стражу мужчину, подозреваемого в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у участника СВО, сообщает пресс-служба суда. Ранее в региональной прокуратуре рассказали РИА Новости о возбуждении двух уголовных дел - по фактам вымогательства и доведения ветерана СВО до попытки самоубийства. Уточнялось, что задержаны двое подозреваемых. "Уссурийский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в вымогательстве у участника СВО денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2024 года", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что мужчина проходит по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство". "Установлено, что с 1 октября 2022 года по 30 августа 2024 года ранее судимый мужчина 2002 года рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с К. и неустановленным лицом, находясь на территории Уссурийского городского округа, угрожая применением насилия в отношении потерпевшего, требовали от последнего передать денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей", - уточняется в сообщении. Следственный Комитет РФ 1 сентября сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о вымогательстве у ветерана СВО денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Отмечалось, что мужчина разместил в интернете видеообращение к главе СК, заявив, что в отношении него этнической группировкой совершены противоправные действия. В краевом УМВД сообщили, что в полицию обратился 27-летний мужчина с заявлением об оказании содействия в розыске брата, который хотел свести счеты с жизнью. Потерпевшего нашли в бессознательном состоянии и госпитализировали.
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происшествия, россия, приморский край, уссурийский городской округ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Уссурийский городской округ, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве у участника СВО

В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в вымогательстве у участника СВО

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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Уссурийский районный суд Приморского края заключил под стражу мужчину, подозреваемого в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у участника СВО, сообщает пресс-служба суда.
Ранее в региональной прокуратуре рассказали РИА Новости о возбуждении двух уголовных дел - по фактам вымогательства и доведения ветерана СВО до попытки самоубийства. Уточнялось, что задержаны двое подозреваемых.
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"Уссурийский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в вымогательстве у участника СВО денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2024 года", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что мужчина проходит по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство".
"Установлено, что с 1 октября 2022 года по 30 августа 2024 года ранее судимый мужчина 2002 года рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с К. и неустановленным лицом, находясь на территории Уссурийского городского округа, угрожая применением насилия в отношении потерпевшего, требовали от последнего передать денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей", - уточняется в сообщении.
Следственный Комитет РФ 1 сентября сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о вымогательстве у ветерана СВО денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Отмечалось, что мужчина разместил в интернете видеообращение к главе СК, заявив, что в отношении него этнической группировкой совершены противоправные действия.
В краевом УМВД сообщили, что в полицию обратился 27-летний мужчина с заявлением об оказании содействия в розыске брата, который хотел свести счеты с жизнью. Потерпевшего нашли в бессознательном состоянии и госпитализировали.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайУссурийский городской округАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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