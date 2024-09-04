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Кишинев может разрабатывать план захвата ПМР, заявили в республике - РИА Новости, 04.09.2024
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15:08 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/pridnestrove-1970526803.html
Кишинев может разрабатывать план захвата ПМР, заявили в республике
Кишинев может разрабатывать план захвата ПМР, заявили в республике - РИА Новости, 04.09.2024
Кишинев может разрабатывать план захвата ПМР, заявили в республике
В Бухаресте и Кишиневе, возможно, разрабатывают планы по нападению и захвату Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:08
2024-09-04T15:08
в мире
молдавия
кишинев
россия
вадим красносельский
мария захарова
евросоюз
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ТИРАСПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. В Бухаресте и Кишиневе, возможно, разрабатывают планы по нападению и захвату Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Она помнила, что, помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев, там проживает более 220 тысяч граждан России. "Западники, румыны и кишинёвские "ястребы" наверняка разрабатывают планы нападения и захвата ПМР. Им нужно встроить Молдову в антироссийский фронт, втравить в конфликт, чтобы сжечь за Молдовой мосты. Но в Молдове народ активно сопротивляется военной угрозе, агрессивно-настроенных граждан там не большинство. Поэтому кишинёвский режим нервничает, давит всех неугодных", - сказал Сафонов. Депутат ПМР считает, что сегодня нельзя исключать вариантов нападения на Приднестровье. По его словам, Приднестровье и Гагаузия сейчас мешают молдавской власти продекларировать интеграцию или вовсе слияние с Румынией. Он также отметил, что приднестровцы не стремятся войти в состав в ЕС и поэтому рушат планы западников по установлению полного контроля над юго-западом бывшего СССР. "Со своей стороны приднестровцы стараются минимизировать угрозу войны. Отсюда проект мирной декларации, которую и предложил наш президент Вадим Красносельский. Проект актуален по сей день, но можно предположить, что Кишинёв продолжит уклоняться от его подписания, потому что, повторимся, правящая группировка в Молдове не заинтересована брать на себя какие-либо обязательства, которые бы ограничивали в будущем её возможности в давлении на Приднестровье. Но приднестровцы будут настойчиво предлагать вновь и вновь закреплять гарантии мира на Днестре. А кто будет против – тот и выставит себя поджигателем войны", - отметил Сафонов. Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 32 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Вадим Красносельский, Мария Захарова, Евросоюз
Кишинев может разрабатывать план захвата ПМР, заявили в республике

Депутат Сафонов: Кишинев может разрабатывать план захвата ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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ТИРАСПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. В Бухаресте и Кишиневе, возможно, разрабатывают планы по нападению и захвату Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию. Она помнила, что, помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев, там проживает более 220 тысяч граждан России.
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"Западники, румыны и кишинёвские "ястребы" наверняка разрабатывают планы нападения и захвата ПМР. Им нужно встроить Молдову в антироссийский фронт, втравить в конфликт, чтобы сжечь за Молдовой мосты. Но в Молдове народ активно сопротивляется военной угрозе, агрессивно-настроенных граждан там не большинство. Поэтому кишинёвский режим нервничает, давит всех неугодных", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР считает, что сегодня нельзя исключать вариантов нападения на Приднестровье. По его словам, Приднестровье и Гагаузия сейчас мешают молдавской власти продекларировать интеграцию или вовсе слияние с Румынией. Он также отметил, что приднестровцы не стремятся войти в состав в ЕС и поэтому рушат планы западников по установлению полного контроля над юго-западом бывшего СССР.
"Со своей стороны приднестровцы стараются минимизировать угрозу войны. Отсюда проект мирной декларации, которую и предложил наш президент Вадим Красносельский. Проект актуален по сей день, но можно предположить, что Кишинёв продолжит уклоняться от его подписания, потому что, повторимся, правящая группировка в Молдове не заинтересована брать на себя какие-либо обязательства, которые бы ограничивали в будущем её возможности в давлении на Приднестровье. Но приднестровцы будут настойчиво предлагать вновь и вновь закреплять гарантии мира на Днестре. А кто будет против – тот и выставит себя поджигателем войны", - отметил Сафонов.
Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 32 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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