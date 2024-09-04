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Премьер Грузии предупредил о подготовке радикалами провокаций - РИА Новости, 04.09.2024
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11:37 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/premer-1970464153.html
Премьер Грузии предупредил о подготовке радикалами провокаций
Премьер Грузии предупредил о подготовке радикалами провокаций - РИА Новости, 04.09.2024
Премьер Грузии предупредил о подготовке радикалами провокаций
Радикальные оппозиционеры в Грузии готовят провокации, чтобы спровоцировать беспорядки как до, так и после парламентских выборов, которые назначены на 26... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:37
2024-09-04T11:37
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Радикальные оппозиционеры в Грузии готовят провокации, чтобы спровоцировать беспорядки как до, так и после парламентских выборов, которые назначены на 26 октября, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. "У нас есть информация, что радикальная оппозиция активно рассматривает искусственное развитие такого сценария, что может привести к общественным волнениям… Мы настоятельно предупреждаем всех, что любая попытка искусственного внесения беспорядков в Грузии будет строго наказана", - сказал Кобахидзе на брифинге. По его словам, оппозиция не имеет надежды на победу на выборах и готовится к волнениям после выборов. "Совершенно очевидно, что в следующий раз они не признают результаты выборов, попытаются напасть на государственные институты, атаковать и разрушить страну, что, по их расчетам, должно привести к смене правительства… Любая попытка сорвать ситуацию в Грузии до или после выборов будет караться по всей строгости закона", - добавил грузинский премьер.
https://ria.ru/20240831/gruziya-1969749612.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии предупредил о подготовке радикалами провокаций

Премьер Грузии Кобахидзе: оппозиция готовится к беспорядкам до и после выборов

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Радикальные оппозиционеры в Грузии готовят провокации, чтобы спровоцировать беспорядки как до, так и после парламентских выборов, которые назначены на 26 октября, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"У нас есть информация, что радикальная оппозиция активно рассматривает искусственное развитие такого сценария, что может привести к общественным волнениям… Мы настоятельно предупреждаем всех, что любая попытка искусственного внесения беспорядков в Грузии будет строго наказана", - сказал Кобахидзе на брифинге.
По его словам, оппозиция не имеет надежды на победу на выборах и готовится к волнениям после выборов. "Совершенно очевидно, что в следующий раз они не признают результаты выборов, попытаются напасть на государственные институты, атаковать и разрушить страну, что, по их расчетам, должно привести к смене правительства… Любая попытка сорвать ситуацию в Грузии до или после выборов будет караться по всей строгости закона", - добавил грузинский премьер.
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