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В Волгограде ликвидировали возгорание на территории тракторного завода - РИА Новости, 04.09.2024
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21:36 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970645337.html
В Волгограде ликвидировали возгорание на территории тракторного завода
В Волгограде ликвидировали возгорание на территории тракторного завода - РИА Новости, 04.09.2024
В Волгограде ликвидировали возгорание на территории тракторного завода
Пожарные ликвидировали возгорание в пустующем здании на территории Волгоградского тракторного завода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:36
2024-09-04T21:36
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
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ВОЛГОГРАД , 4 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в пустующем здании на территории Волгоградского тракторного завода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. В среду вечером МЧС сообщило о возгорании мусора в неэксплуатируемом здании на территории Волгоградского тракторного завода. "В 19.38 пожарно-спасательные расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение на площади 70 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20240904/pozhar-1970633166.html
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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоград
В Волгограде ликвидировали возгорание на территории тракторного завода

МЧС РФ: в Волгограде ликвидировали возгорание на территории тракторного завода

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД , 4 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в пустующем здании на территории Волгоградского тракторного завода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.
В среду вечером МЧС сообщило о возгорании мусора в неэксплуатируемом здании на территории Волгоградского тракторного завода.
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"В 19.38 пожарно-спасательные расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение на площади 70 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоград
 
 
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