https://ria.ru/20240904/pozhar-1970645337.html

В Волгограде ликвидировали возгорание на территории тракторного завода

В Волгограде ликвидировали возгорание на территории тракторного завода - РИА Новости, 04.09.2024

В Волгограде ликвидировали возгорание на территории тракторного завода

Пожарные ликвидировали возгорание в пустующем здании на территории Волгоградского тракторного завода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:36

2024-09-04T21:36

2024-09-04T21:36

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоград

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ВОЛГОГРАД , 4 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в пустующем здании на территории Волгоградского тракторного завода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. В среду вечером МЧС сообщило о возгорании мусора в неэксплуатируемом здании на территории Волгоградского тракторного завода. "В 19.38 пожарно-спасательные расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение на площади 70 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970633166.html

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970625967.html

волгоградская область

волгоград

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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград