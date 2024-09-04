https://ria.ru/20240904/pomosch-1970560955.html

Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"

Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы" - РИА Новости, 04.09.2024

Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"

Более 17 миллионов рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы" благодаря участию в городских проектах, всего фонд собрал более 16 миллиардов рублей,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:33

2024-09-04T16:33

2024-09-04T16:34

надежные люди

москва

сергей горбунов

московская торгово-промышленная палата

московская городская дума

сво

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 17 миллионов рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы" благодаря участию в городских проектах, всего фонд собрал более 16 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Сергей Горбунов. В среду в Московской торгово-промышленной палате прошла пресс-конференция, посвященная анонсу акции "ВыбираемВместе2024-Москва", приуроченной к сентябрьским выборам, а также завершению девятой акции "ВыбираемВместе2024"программы "Миллион призов", прошедшей на выборах президента России. "Через участие в проектах "Активный гражданин", "Наш город", "Электронный дом" и конечно же "Выбираем вместе2024" жители Москвы уже перевели в фонд "Всё для победы" более 17 миллионов баллов, которые были преобразованы в 17 миллионов рублей", - рассказал в ходе пресс-конференции Горбунов. Он уточнил, что в фонд "Всё для победы", который был создан почти 2,5 года назад, поступило уже более 16 миллиардов рублей. "Более 4,5 миллиона раз граждане России сделали переводы в наш фонд, более 70 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей помогли нам", - добавил Горбунов. Акция "Выбираем вместе2024" программы "Миллион призов" в десятый раз пройдет в Москве для участников электронного голосования на сентябрьских выборах. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240830/gumgruz-1969427761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей горбунов, московская торгово-промышленная палата, московская городская дума, сво