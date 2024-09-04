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Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы" - РИА Новости, 04.09.2024
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Надежные люди
 
16:33 04.09.2024 (обновлено: 16:34 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/pomosch-1970560955.html
Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"
Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы" - РИА Новости, 04.09.2024
Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"
Более 17 миллионов рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы" благодаря участию в городских проектах, всего фонд собрал более 16 миллиардов рублей,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:33
2024-09-04T16:34
надежные люди
москва
сергей горбунов
московская торгово-промышленная палата
московская городская дума
сво
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 17 миллионов рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы" благодаря участию в городских проектах, всего фонд собрал более 16 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Сергей Горбунов. В среду в Московской торгово-промышленной палате прошла пресс-конференция, посвященная анонсу акции "ВыбираемВместе2024-Москва", приуроченной к сентябрьским выборам, а также завершению девятой акции "ВыбираемВместе2024"программы "Миллион призов", прошедшей на выборах президента России. "Через участие в проектах "Активный гражданин", "Наш город", "Электронный дом" и конечно же "Выбираем вместе2024" жители Москвы уже перевели в фонд "Всё для победы" более 17 миллионов баллов, которые были преобразованы в 17 миллионов рублей", - рассказал в ходе пресс-конференции Горбунов. Он уточнил, что в фонд "Всё для победы", который был создан почти 2,5 года назад, поступило уже более 16 миллиардов рублей. "Более 4,5 миллиона раз граждане России сделали переводы в наш фонд, более 70 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей помогли нам", - добавил Горбунов. Акция "Выбираем вместе2024" программы "Миллион призов" в десятый раз пройдет в Москве для участников электронного голосования на сентябрьских выборах. Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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москва, сергей горбунов, московская торгово-промышленная палата, московская городская дума, сво
Надежные люди, Москва, Сергей Горбунов, Московская торгово-промышленная палата, Московская городская дума, СВО

Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (cropped) / Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"
Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд Все для победы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (cropped) /
Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 17 миллионов рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы" благодаря участию в городских проектах, всего фонд собрал более 16 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Сергей Горбунов.
В среду в Московской торгово-промышленной палате прошла пресс-конференция, посвященная анонсу акции "ВыбираемВместе2024-Москва", приуроченной к сентябрьским выборам, а также завершению девятой акции "ВыбираемВместе2024"программы "Миллион призов", прошедшей на выборах президента России.
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"Через участие в проектах "Активный гражданин", "Наш город", "Электронный дом" и конечно же "Выбираем вместе2024" жители Москвы уже перевели в фонд "Всё для победы" более 17 миллионов баллов, которые были преобразованы в 17 миллионов рублей", - рассказал в ходе пресс-конференции Горбунов.
Он уточнил, что в фонд "Всё для победы", который был создан почти 2,5 года назад, поступило уже более 16 миллиардов рублей.
"Более 4,5 миллиона раз граждане России сделали переводы в наш фонд, более 70 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей помогли нам", - добавил Горбунов.
Акция "Выбираем вместе2024" программы "Миллион призов" в десятый раз пройдет в Москве для участников электронного голосования на сентябрьских выборах.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
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