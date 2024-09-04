Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (cropped) / Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"
Более 17 млн рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 17 миллионов рублей перевели москвичи в фонд "Все для победы" благодаря участию в городских проектах, всего фонд собрал более 16 миллиардов рублей, сообщил заместитель руководителя исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Сергей Горбунов.
В среду в Московской торгово-промышленной палате прошла пресс-конференция, посвященная анонсу акции "ВыбираемВместе2024-Москва", приуроченной к сентябрьским выборам, а также завершению девятой акции "ВыбираемВместе2024"программы "Миллион призов", прошедшей на выборах президента России.
"Через участие в проектах "Активный гражданин", "Наш город", "Электронный дом" и конечно же "Выбираем вместе2024" жители Москвы уже перевели в фонд "Всё для победы" более 17 миллионов баллов, которые были преобразованы в 17 миллионов рублей", - рассказал в ходе пресс-конференции Горбунов.
Он уточнил, что в фонд "Всё для победы", который был создан почти 2,5 года назад, поступило уже более 16 миллиардов рублей.
"Более 4,5 миллиона раз граждане России сделали переводы в наш фонд, более 70 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей помогли нам", - добавил Горбунов.
Акция "Выбираем вместе2024" программы "Миллион призов" в десятый раз пройдет в Москве для участников электронного голосования на сентябрьских выборах.
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.