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Радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши - РИА Новости, 04.09.2024
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14:02 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/polsha-1970508656.html
Радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши
Радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши - РИА Новости, 04.09.2024
Радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши
Радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут долететь до Польши через сутки, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:02
2024-09-04T14:02
космос - риа наука
польша
киевская область
евгений тишковец
руслан кравченко
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут долететь до Польши через сутки, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщал, что лесная подстилка горит на площади около 20 гектаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По его словам, проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы. "Из-за этого пожара и тления торфяников в Броварском районе Киевской области может наблюдаться ухудшение качества воздуха, ощущается смог. В случае выброса из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до 3 километров траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
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космос - риа наука, польша, киевская область, евгений тишковец, руслан кравченко, чернобыльская аэс
Космос - РИА Наука, Польша, Киевская область, Евгений Тишковец, Руслан Кравченко, Чернобыльская АЭС
Радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши

"Фобос": радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши за сутки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут долететь до Польши через сутки, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщал, что лесная подстилка горит на площади около 20 гектаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По его словам, проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы.
"Из-за этого пожара и тления торфяников в Броварском районе Киевской области может наблюдаться ухудшение качества воздуха, ощущается смог. В случае выброса из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до 3 километров траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
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Космос - РИА НаукаПольшаКиевская областьЕвгений ТишковецРуслан КравченкоЧернобыльская АЭС
 
 
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