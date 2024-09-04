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Радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши

Радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши - РИА Новости, 04.09.2024

Радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши

Радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут долететь до Польши через сутки, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:02

2024-09-04T14:02

2024-09-04T14:02

космос - риа наука

польша

киевская область

евгений тишковец

руслан кравченко

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут долететь до Польши через сутки, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ранее начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщал, что лесная подстилка горит на площади около 20 гектаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По его словам, проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы. "Из-за этого пожара и тления торфяников в Броварском районе Киевской области может наблюдаться ухудшение качества воздуха, ощущается смог. В случае выброса из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до 3 километров траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240826/zagryaznenie-1968579048.html

польша

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космос - риа наука, польша, киевская область, евгений тишковец, руслан кравченко, чернобыльская аэс