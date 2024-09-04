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В Польше рассказали, чего ждут от нового главы МИД Украины - РИА Новости, 04.09.2024
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10:04 04.09.2024 (обновлено: 10:18 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/polsha-1970437974.html
В Польше рассказали, чего ждут от нового главы МИД Украины
В Польше рассказали, чего ждут от нового главы МИД Украины - РИА Новости, 04.09.2024
В Польше рассказали, чего ждут от нового главы МИД Украины
В Польше надеются, что новый министр иностранных дел Украины будет решать трудные вопросы между двумя странами, заявила бывшая премьер-министр Польши, депутат... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:04
2024-09-04T10:18
в мире
украина
польша
россия
дмитрий кулеба
беата шидло
владимир зеленский
украинская повстанческая армия
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ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. В Польше надеются, что новый министр иностранных дел Украины будет решать трудные вопросы между двумя странами, заявила бывшая премьер-министр Польши, депутат Европейского парламента Беата Шидло в эфире радиостанции RMF FM. Ранее в среду сообщалось, что Дмитрий Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины. "Я надеюсь, что (новым министром – ред.) будет кто-то, кто будет строить хорошие отношения с Украиной не только в части помощи Украине, а и кто-то, кто будет решать трудные вопросы между Польшей и Украиной", - сказала Шидло. При этом она заявила, что Дмитрий Кулеба был министром, который "прославился скандальными заявлениями на тему польско-украинских отношений". В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, пообещал, что Украина не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. При этом он выразил пожелание, чтобы польская сторона тоже "чтила" украинцев. Вопросы истории министр предложил "оставить историкам". В ответ на это вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз, пока не получит согласия на эксгумацию жертв Волынской резни. Туск подтвердил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА/* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.*Запрещенные в России экстремистские организации
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в мире, украина, польша, россия, дмитрий кулеба, беата шидло, владимир зеленский, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Польша, Россия, Дмитрий Кулеба, Беата Шидло, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия
В Польше рассказали, чего ждут от нового главы МИД Украины

В Польше надеются, что новый глава МИД Украины будет решать трудные вопросы

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. В Польше надеются, что новый министр иностранных дел Украины будет решать трудные вопросы между двумя странами, заявила бывшая премьер-министр Польши, депутат Европейского парламента Беата Шидло в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее в среду сообщалось, что Дмитрий Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины.
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"Я надеюсь, что (новым министром – ред.) будет кто-то, кто будет строить хорошие отношения с Украиной не только в части помощи Украине, а и кто-то, кто будет решать трудные вопросы между Польшей и Украиной", - сказала Шидло.
При этом она заявила, что Дмитрий Кулеба был министром, который "прославился скандальными заявлениями на тему польско-украинских отношений".
В конце августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, пообещал, что Украина не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни. При этом он выразил пожелание, чтобы польская сторона тоже "чтила" украинцев. Вопросы истории министр предложил "оставить историкам".
В ответ на это вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз, пока не получит согласия на эксгумацию жертв Волынской резни. Туск подтвердил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз.
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Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА/* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
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