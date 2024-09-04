https://ria.ru/20240904/polsha-1970433798.html

Польша подняла в небо авиацию якобы из-за действий России на Украине

Польша подняла в небо авиацию якобы из-за действий России на Украине - РИА Новости, 04.09.2024

Польша подняла в небо авиацию якобы из-за действий России на Украине

Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо второй раз за неделю якобы из-за действий РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:45

2024-09-04T09:45

2024-09-04T09:45

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ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо второй раз за неделю якобы из-за действий РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши в соцсети Х. "В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с началом работы в нашем воздушном пространстве польской и союзной военной авиации", - говорится в сообщении командования. Утверждается, что действия польской авиации связаны якобы с работой сил РФ на на Украине. В понедельник утром польские военные также поднимали авиацию по тревоге. Спустя три часа самолеты вернулись на аэродромы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется почти каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240903/polsha-1970176226.html

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