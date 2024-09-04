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Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом
Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом - РИА Новости, 04.09.2024
Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Долгинцево близ Кривого Рога, где находился МиГ-29 и множество беспилотников, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:48
2024-09-04T06:48
2024-09-04T10:12
специальная военная операция на украине
миг-29
кривой рог
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по аэродрому в Долгинцево близ Кривого Рога, где находился МиГ-29 и множество беспилотников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."На аэродроме было большое количество БПЛА с реактивными двигателями и на момент прилета был МиГ-29. Обычно с "тревогой" самолеты взлетают, но в этот раз звука взлета не было, но был очень мощный взрыв", — сказал он.Кроме того, по информации подпольщиков, рядом с аэродромом недавно поселили тренирующихся пилотов и их иностранных инструкторов.Еще один удар, добавил Лебедев, пришелся по полигону во Львовской области, более десяти взрывов прогремело в Сумах. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240904/udar-1970402019.html
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миг-29, кривой рог, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Кривой Рог, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом
Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом с МиГ-29 и БПЛА