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Производство строительной продукции увеличилось в Подмосковье с начала года
Производство строительной продукции увеличилось в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 04.09.2024
Производство строительной продукции увеличилось в Подмосковье с начала года
Производство различной продукции для строительства выросло в Подмосковье за семь месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:12
2024-09-04T18:12
2024-09-04T18:12
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Производство различной продукции для строительства выросло в Подмосковье за семь месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Так, выпуск цемента, извести и гипса увеличился более чем на 56,8%. В натуральном выражении объем производства достиг почти 11 миллиардов рублей. В сегменте обработки и отделки камня индекс промпроизводства составил 140,1%. Производство строительных керамических материалов увеличилось на 31,4%. Выпуск изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения вырос почти на 32%. В натуральном выражении объем их производства за отчетный период превысил 41 миллиард рублей", – пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что к последней группе относят такую деятельность, как изготовление шпона, различной фанеры, деревянных плит и панелей, ДВП и ДСП, облицовочных плит, паркета и многого другого. Также выросло производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, а также полиграфических красок и мастик. Этот показатель вырос на почти 14%.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Производство различной продукции для строительства выросло в Подмосковье за семь месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Так, выпуск цемента, извести и гипса увеличился более чем на 56,8%. В натуральном выражении объем производства достиг почти 11 миллиардов рублей. В сегменте обработки и отделки камня индекс промпроизводства составил 140,1%. Производство строительных керамических материалов увеличилось на 31,4%. Выпуск изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения вырос почти на 32%. В натуральном выражении объем их производства за отчетный период превысил 41 миллиард рублей", – пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что к последней группе относят такую деятельность, как изготовление шпона, различной фанеры, деревянных плит и панелей, ДВП и ДСП, облицовочных плит, паркета и многого другого.
Также выросло производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, а также полиграфических красок и мастик. Этот показатель вырос на почти 14%.