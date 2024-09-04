https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970605575.html

Производство строительной продукции увеличилось в Подмосковье с начала года

Производство строительной продукции увеличилось в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 04.09.2024

Производство строительной продукции увеличилось в Подмосковье с начала года

Производство различной продукции для строительства выросло в Подмосковье за семь месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:12

2024-09-04T18:12

2024-09-04T18:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Производство различной продукции для строительства выросло в Подмосковье за семь месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Так, выпуск цемента, извести и гипса увеличился более чем на 56,8%. В натуральном выражении объем производства достиг почти 11 миллиардов рублей. В сегменте обработки и отделки камня индекс промпроизводства составил 140,1%. Производство строительных керамических материалов увеличилось на 31,4%. Выпуск изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения вырос почти на 32%. В натуральном выражении объем их производства за отчетный период превысил 41 миллиард рублей", – пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что к последней группе относят такую деятельность, как изготовление шпона, различной фанеры, деревянных плит и панелей, ДВП и ДСП, облицовочных плит, паркета и многого другого. Также выросло производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, а также полиграфических красок и мастик. Этот показатель вырос на почти 14%.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)